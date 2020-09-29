بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29 -9-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر في الأسواق المحلية بسبب زيادة الإقبال المحلي، وفي ظل زيادة المعروض في الأسواق، إذ بدأت أسعار الدواجن في العودة للأسعار الطبيعية مرة أخرى، وذلك بعد تراجع الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على أسعار السلع والمنتجات وتراجع القوى الشرائية للمواطنين لجميع السلع ومن ضمنها أسعار الدواجن.

وشهدت بورصة الدواجن في مطلع الشهرين الماضيين، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بالسوق المصرية، ما جعلها تؤثر على جميع منتجات الدواجن وانخفاض سعر البيض أيضًا.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في تصريحات لـ"الوطن"، إن أسعار الدواجن اليوم شهدت استقرار في الأسعار، حيث سجلت الأسعار المعلنة اليوم الثلاثاء المرافق 29 سبتمبر الجاري 19 - 20 جنيها من المزارعة، في حين تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 24-25 جنيها حسب المنطقة.

وأضاف عبدالعزيز، بأن سعر كرتونة البيض الأبيض وصل سعرها إلى 29 جنيها من المزرعة، في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33جنيها بحسب المنطقة، وتراوح سعر الكيلو جرام من لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 16 و17 جنيها للكيلو.

وتباين سعر الكتكوت الأبيض ما بين 7 إلى 9 جنيهات، وسجل الكتكوت "ساسو" 4.50 جنيهات والكتكوت البلدي 3.25 جنيه.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعن توقعات الأسعار خلال الفترة القادمة، قال عبد العزيز إنه من الصعب توقع ما إذا كان هناك ارتفاع أو انخفاض تشهده بورصة الدواجن في الأسعار خلال الفترة المقبلة، فلا توجد مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وعن رحلة بورصة الدواجن على مدار 4 شهور ماضية، فنجد أن الأسعار استقرت بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين بين 27 و28 جنيها للكيلو مقابل 32 و33 جنيها لدى تاجر التجزئة.

وفي آخر شهر يونيو الماضي شهدت أسعار الدواجن انخفاض بقيمة 25% حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيها لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيها.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.