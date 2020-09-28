بورصة الدواجن اليوم الاثنين 28 -9-2020 في مصر

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر في الأسواق المحلية بسبب زيادة الإقبال المحلي، وفي ظل زيادة المعروض في الأسواق.

ووصلت أسعار بورصة الدواجن إلى أدنى سعر لها في شهر أغسطس من عام 2020، حيث كان سعرها في المزارع 16 جنيها، والتي كانت تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج، ما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين وصغار التجار.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، متوسط أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية اليوم.

بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في تصريحات لـ"الوطن"، إن أسعار الدواجن اليوم شهد ارتفاع طفيف في الأسعار، حيث سجلت الأسعار المعلنة اليوم الاثنين المرافق 28 سبتمبر الجاري 19 - 20 جنيها من المزارعة، مقارنة بـ 18 جنيهًا الأسبوع الماضي، في حين تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 24-25 جنيها حسب المنطقة، مضيفا أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها.

وأضاف عبدالعزيز، بأن سعر كرتونة البيض ارتفعت ليصل سعرها إلى 29 جنيها، في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33جنيها بحسب المنطقة، وتراوح سعر الكيلو جرام من لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 16 و17 جنيها للكيلو.

وتباين سعر الكتكوت الأبيض ما بين 7 إلى 9 جنيهات، وسجل الكتكوت "ساسو" 4.50 جنيهات والكتكوت البلدي 3.25 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وفي جولة لجريدة "الوطن"، على بعض محلات بيع الدواجن استقرت الأسعار وجاءت كالآتي:

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 22 إلى 24 جنيهًا، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 60 إلى 63 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 27 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 29 جنيهًا، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 18 جنيها للكيلو.

وصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، سجلت 33 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 39 جنيهًا، والبلدي حوالي 47 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 49 جنيهًا، والأرنب 38 جنيهًا للكيلو.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعلق رئيس الشعبة على توقعات أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن أو أن نجزم بترقب ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، نظرا لعدم إمكانية توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة القوة الشرائية، حيث إن هذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحى.