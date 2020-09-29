الديوان الكويتي: حضور مراسم دفن الأمير الراحل سيقتصر على الأقارب فقط

أعلنت مصادر إعلامية كويتية رسمية، الثلاثاء، أن جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيصل الكويت غدًا الأربعاء، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد وزير شؤون الديوان الأميري، أن حضور مراسم دفن الأمير الراحل سيقتصر على الأقارب فقط، موضحًا أن "الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة، في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان بثه التلفزيون الحكومي، وفاة أمير البلاد، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة منذ يوليو الماضي، عن عمر 91 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، في بيان بثه التلفزيون: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وأثارت وفاة الأمير الذي اشتهر بأنه دبلوماسي محنك وزعيم حكيم، موجة من الحزن من أنحاء العالم العربي، ومع انتشار النبأ تدفقت رسائل التعزية من القادة في جميع أنحاء المنطقة، فيما أعلن الحداد بعدد من الدول.