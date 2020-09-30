ضحية "عنتيل التجمع" تكشف مفاجأة: على علاقة بزوجة رجل مشهور وابنتها

من المتوقع أن تكشف الساعات القادمة عن أكبر قضية ابتزاز جنسي لعدد من زوجات الأثرياء وبناتهن من قبل شاب لقب بـ"عنتيل التجمع"، حيث أعلنت فتاة من ضحاياه في رسالة مطولة شرحت فيها تفاصيل كارثية عبر حملة "أنتي الأهم" بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأنها تعرفت عليه داخل صالة جيم في التجمع الخامس، وأنه استدرجها حتى أقامت معه علاقة جنسية ثم واصل ابتزازها ماديًا، وأنها اكتشفت أنه على علاقة بفتيات آخريات من بينهن زوجة رجل مشهور وابنتها.

أجهزة الأمن نجحت في رصد ما كتبته الفتاة، وتمكنت من تحديد هوية الشاب، وأنها تلاحقه في الأماكن التى من المتوقع الاختباء فيها تمهيدًا لضبطه، على الرغم من أن الفتاة الضحية لم تقدم بلاغًا إلي الجهات الرسمية حتى الآن إلي الجهات الأمنية المختصة.

وساهمت رسالة الفتاة في رصد أجهزة الأمن لمأساتها ونجحت من خلالها في تحديد هوية المتهم، حيث قالت : "لا أعرف كيف أصف ما حدث معي، بدأت القصة منذ عدة أشهر، تعرفت عليه في أحد الجيمات الشهيرة، وكان شاب جذاب ولديه حضور طاغي استطاع أن يلفت انتباهي وحدثت أكثر من محادثة معه بشكل سطحي في البداية سرعان ما اعتدت على وجوده".

وأضافت الفتاة التى نقلت رسالتها مبادرة "انتي الأهم": "تقاربنا سريعا وأصبحنا نتحدث بشكل متواصل ونتقابل خارج الجيم بشكل متكرر، وجدته حنونا وكريما، وكانت تقلقني جرأته الزائدة ولكني تغاضيت عنها، سرعان ما تحولت علاقة الصداقة إلى علاقة عاطفية ولا أعلم إلى الآن كيف استدرجني لتصبح علاقة جنسية، أعرف أني أخطأت ولا أبحث عن مبرر لخطيئتي ولكن لم أتخيل أن تنهار مقاومتي أمامه لأجد نفسي أمام مجرم محترف ابتزني ماديا بكل الطرق،لأكتشف بعد ما بحثت في تليفونه على أشياء كارثية، فلم أكن أنا ضحيته الأولى ولن أكون بالطبع الأخيرة".

وتابعت: "قرأت محادثات أثناء نومه بينه وبين زوجة شخص شهير، واكتشفت أن هذا الشخص الوضيع على علاقة بهذه الزوجة وابنتها في نفس الوقت وكان يتردد عليهن في منطقة غرب الجولف ومحتفظ على هاتفه بصور لهذه السيدة قامت بإرسالها له.. بالطبع هي مجرمة مثله لأنها تعرف أنه على علاقة عاطفية مع ابنتها في نفس الوقت الذي يقيم معاها علاقة غير مشروعة".

ووةاصلت: "ما أعرفه عن عنتيل التجمع أشياء كثيرة ولدي ما يثبت كل ما أقوله، وعندما واجهته قام بضربي وابتزازاي ولكني قررت أن آخذ حقي وحق جميع الفتيات اللاتي خدعهن واستغلهن، وسوف اقوم بإبلاغ السلطات بكل ما أعرفه عن هذا الشخص المجرم وعن ضحاياه، ومنهم زوجة الرجل الشهير التي أحتفظ بصورها ومحادثاتها معه".