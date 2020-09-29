مصدر: تحديد هوية "عنتيل التجمع" والبحث عن صاحبة الواقعة

قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن توصلت إلى هوية الشاب المتهم بالاعتداء جنسيا على فتاة، حيث يعمل مدرب جيم بمنطقة التجمع الثالث.

وأوضح المصدر، أنه من المرجح أن يجري استدعاء الشاب للاستماع إلى أقواله، لافتا إلى أنه جار البحث عن الفتاة للاستماع إلى شكواها.

وكشف المصدر عن أن الفتاة لم تحرر محضرا حتى الآن، لافتا إلى أن وحدة الرصد بوزارة الداخلية تفحص البلاغ، وأن الواقعة يجري فحصها منذ 6 أيام للتوصل إلى طرفيها ومناقشتهما فيما هو منسوب إليهما، وذلك بعد حصول رجال المباحث على مقطع فيديو عبارة عن "شات" متداول بين الشاكية والمشكو في حقه، ويحتوي على صور فاضحة.

وكان مصدر أمني، أكد أن الأجهزة المختصة تفحص واقعة اتهام فتاة لشاب، تعرفت عليه داخل جيم بالتجمع الثالث، بالاعتداء جنسيًا عليها.

وقال المصدر، إن فريقا من المباحث تفحص ما أوردته عدد من الفتيات حول تعرضهن لتعد جنسي من المتهم المعروف باسم "عنتيل التجمع"، بعد استدراجهن، بحسب ما أوردته مبادرة "انتي الأهم".

وأشار المصدر إلى أنه سيجري استدعاء المتهم، والفتاة التي أوردت الواقعة خلال مبادرة "انتي الأهم".

كانت مبادرة "انتي الأهم"، كشفت عن ضحية جديدة للاستغلال الجنسي، حيث استقبلت استغاثة فتاة كشفت تفاصيل التعدي عليها جنسيًا على يد من وصفته بـ"عنتيل التجمع".

وقالت الفتاة، في استغاثتها "ما أعرفه عن عنتيل التجمع أشياء كثيرة ولدي ما يثبت كل ما أقوله، وعندما واجهته ضربني وابتزني ولكني قررت أن آخذ حقي وحق جميع الفتيات اللاتي قام بخداعهن واستغلالهن وسوف أقوم بإبلاغ السلطات بكل ما أعرفه عن هذا الشخص المجرم وعن ضحاياه، ومنهم زوجة الرجل الشهير التي أحتفظ بصورها ومحادثتها معه، وأطلب من مبادرة (انتي الأهم) أن تقدم لي الدعم وأن تقف بجانبي في قضيتي".

يذكر أن "انتي الأهم" واحدة من المبادرات الداعمة لضحايا التحرش الجنسي، وتفتح المساحة الخاصة للفتيات اللائي يحتجن الدعم، وتساعدهن في فتح خط نجدة للإبلاغ عن كل حالات العنف.