أنقد كلبا وقطة.. ضابط حماية مدنية يقتحم شقة اندلعت بها النيران

واقعة بطولية قام بها ضابط من قوات الحماية المدنية بالبحيرة، بعدما أقدم على اقتحام منزل شب به حريق، عقب مشاهدته أثناء مروره بأرض أدمون بوسط مدينة دمنهور، في الوقت الذي منع اصطحاب فيه أي أحد من الأهالي خوفًا عليهم من ألسنة النيران قائلا لهم: "مش محتاج حد معايا.. أنا عارف بعمل إيه".

وكان النقيب محمد دياب، ضابط بالحماية المدنية بالبحيرة، اقتحم منزل شب فيه حريق بأحد شوارع أرض أدمون، معتقدًا أن هناك أحد بالداخل يجب عليه إنقاذه، إلا إنه وجد المنزل خالي من السكان، ولم يجد سوى كلب وقطة داخل الشقة.

وقال أهالي المنطقة، تلاحظ للضابط "دياب" أثناء مروره في أحد شوارع أرض أدمون بمدينة دمنهور، تجمع عدد من المواطنين بسبب حريق في أحد المنازل، صعد إلى المنزل محاولا كسر الباب وقام بقطع جزء من ملابسه ووضعه على وجهه، وظل يبحث عن مصابين أو أحد بالمنزل، لكنه وجد المنزل خالي.

وأثناء ذلك دفعت الحماية المدنية بدمنهور بسيارة إطفاء، وتمكنت القوات المصاحبة للسيارة من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.