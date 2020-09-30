السيرة الذاتية للمذيع كريس والاس منسق المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن

انطلقت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، ويدير المناظرة كريس والاس مذيع قناة "فوكس نيوز"، وتحديدا في برنامج الشؤون العامة الصباحي، وانضم إلى الشبكة الأمريكية عام 2003 للعمل من العاصمة الأمريكية واشنطن عام 2014.

طوال 17 عاما في "فوكس نيوز"، شارك والاس في تغطية كل حدث سياسي كبير تقريبًا كما حصل أيضًا على العديد من المقابلات رفيعة المستوى مع كبار الشخصيات والقادة الأمريكيين.

أجرى مقابلة مع الرئيس دونالد ترامب في أول مقابلة له منذ انتخابه، والتي حصدت تقييمات قياسية للبرنامج، وأصبح والاس أيضًا أول صحفي من قناة فوكس نيوز يدير المناظرة الرئاسية للانتخابات العامة في 19 أكتوبر 2016 في جامعة نيفادا ، لاس فيجاس.

تلقى إشادة ملحوظة من كلا الجانبين من الممر لاستجوابه الصعب لكل من المرشحين الرئاسيين في المناظرة الثالثة والأخيرة لانتخابات عام 2016.

في الآونة الأخيرة، قدم والاس مقابلة حصرية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب القمة مع الرئيس دونالد ترامب في هلسنكي، فنلندا.

لاقت المقابلة واسعة النطاق إشادة عالمية بأسئلة والاس الصعبة، وجمهورها بلغ حوالي 3.2 مليون خلال 6 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم والاس في تغطية المجلس الوطني الاتحادي الحية لقمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي عُقدت في سنغافورة.

وفي أبريل 2018، أجرى مقابلة حصرية مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون من قصر الإليزيه في باريس.

كما غطى والاس شهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق (FBI) جيمس كومي أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.

في مايو 2017، قدم والاس مقابلة مع نائب الرئيس السابق آل جور تتعلق بانسحاب الرئيس ترامب من اتفاقية باريس للمناخ.

سابقا في عام 2016، أجرى والاس مقابلة حصرية مع الرئيس آنذاك باراك أوباما ، والتي كانت أول مقابلة له على فوكس نيوز منذ 2014.

أجرى كريس والاس مقابلة مع أوباما في عامي 2009 و 2013 لصالح فوكس نيوز وفي عام 2008 بصفته السناتور أوباما آنذاك.

في أغسطس 2015، شارك والاس في الإشراف على أول مناظرة رئاسية للحزب الجمهوري لدورة انتخابات 2016.

استقطبت المناظرة 24 مليون مشاهد إجمالاً مما يجعله البث التلفزيوني غير الرياضي الأعلى تقييمًا على الإطلاق.

شارك والاس أيضًا في إدارة المناقشات الثانية والثالثة للشبكة لدورة 2016 ، التي عقدت في 28 يناير في دي موين ، آي إيه و 3 مارس في ديترويت ، ميشيجان.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم في تغطية مقر الانتخابات الأمريكية، وفي 15 مارس 2016 ، بلغ متوسط ​​تغطية فوكس نيوز للسباقات الأولية في الولايات السبع المختارة ما مجموعه خمسة ملايين مشاهد، مما يجعلها الليلة الأولى الأعلى تصنيفًا في تاريخ أخبار الكابل ، وفقًا لنيلسن.

خلال الموسم السياسي لعام 2012 ، لعب والاس دورًا أساسيًا في تغطية المجلس الوطني الاتحادي ، حيث أجرى مقابلات مع عدد من كبار مسؤولي إدارة أوباما في الدورة الانتخابية ، بما في ذلك رئيس الأركان السابق جاك لو ، وكبير المستشارين السابق ديفيد بلوف ، ووزير الخزانة السابق تيموثي جيثنر أيضًا. كمستشار أول سابق ديفيد أكسلرود.

كما أجرى والاس مقابلات مع جميع المرشحين الرئاسيين الجمهوريين خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية لعام 2012 وجلس مع المرشح الجمهوري السابق للرئاسة ميت رومني قبل الانتخابات ، وعلى وجه الخصوص ، في أول مقابلة متلفزة له بعد خسارته.

كما عمل كعضو في اللجنة في عدد من المناظرات الجمهورية التمهيدية في المجلس الوطني الاتحادي وساهم في تغطية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في مقر الانتخابات في أمريكا.

في سنوات الانتخابات السابقة ، عمل والاس كعضو لجنة ومشرف على مناظرات ساوث كارولينا ونيو هامبشاير وأورلاندو التابعة للمجلس الوطني الاتحادي خلال موسم الحملة التمهيدية لعام 2012.

كما لعب دورًا أساسيًا في تغطية انتخابات فوكس نيوز لعامي 2008 و 2004.

وطوال أكثر من 50 عامًا في البث ، فاز والاس بكل جائزة إخبارية إذاعية كبرى لتقاريره ، بما في ذلك ثلاث جوائز إيمي ، وجائزة دوبونت كولومبيا الفضية باتون ، وجائزة بيبودي ، وجائزة سول تايشوف للصحافة الإذاعية ، والتي مُنحت له من قبل مؤسسة الصحافة الوطنية.

في الآونة الأخيرة ، حصل على جائزة مؤسسي المركز الدولي للصحفيين للتميز في الصحافة ، "لنهجه غير المتحيز والثاقب في المقابلات".

في عام 2013 ، حصل والاس على جائزة بول وايت لإنجازه مدى الحياة وخدمة الصحافة الإلكترونية من اتحاد الأخبار الرقمية في راديو وتلفزيون.

وصفت صحيفة The Boston Globe والاس بأنه "محقق تكافؤ الفرص" ، و "صحفي عدواني" ، و "حاد الحواف" و "صلب" من قبل صحيفة واشنطن بوست ، و "عامل تكافؤ الفرص" من قبل صحيفة ميامي هيرالد.

قبل انضمامه إلى فوكس نيوز، عمل والاس في ABC News لمدة 14 عامًا حيث عمل كمراسل أول لـ Primetime الخميس ومضيف بديل لـ Nightline.

خلال فترة عمله مع ABC News ، استضاف والاس العديد من التحقيقات الرائدة وحصل على العديد من الجوائز عن عمله.

قبل انضمامه إلى ABC News ، عمل والاس مع مراسل البيت الأبيض في NBC من 1982-1989.

أثناء وجوده في NBC ، قام بتغطية الحملات الرئاسية 1980 و 1984 و 1988 بالإضافة إلى المؤتمرات الديمقراطية والجمهورية في تلك السنوات.

أدار والاس برنامج Meet the Press من 1987 إلى 1988 ، مما جعله الشخص الوحيد الذي استضاف برنامجين حواريين يوم الأحد.

كما أرسى إصدار يوم الأحد من NBC Nightly News من 1982-1984 و 1986-1987.

بدأ والاس حياته المهنية مع NBC في WNBC-TV (NBC 4) في نيويورك عام 1975، والتحق والاس بكلية هارفارد.