فيديو.. 6 ملفات شائكة في المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن

مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، ينتظر الأمريكيون المناظرة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، والمقررة الثلاثاء المقبل ومدّتها 90 دقيقة، حسبما ذكر تقرير عرضته قناة "الغد" الإخبارية.

وأوضح التقرير أن المناظرة الأولى بين المرشحين ستتمحور حول 6 ملفات من بينها جائحة كوفيد-19 والمحكمة العليا والاقتصاد و"القضايا العرقية والعنف"، كما ستتطرق المناظرة لحصيلة أداء كلّ من ترامب وبايدن ونزاهة الاستحقاق الرئاسي المقرّر في الثالث من نوفمبر.

وأشار التقرير، إلى أنه ستجري المناظرتان اللاحقتان بين ترامب وبايدن في 15 و22 أكتوبر في ميامي بولاية فلوريدا وفي ناشفيل بولاية تينيسي على التوالي، ويتواجه نائب الرئيس مايك بنس والمرشّحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس السيناتورة كامالا هاريس، في مناظرة وحيدة في 7 أكتوبر 2020 في ليك سيتي بولاية يوتاه.

ويتراجع الرئيس دونالد ترامب عن المرشح الديمقراطي جو بايدن في جميع الاستطلاعات الوطنية التي أجريت في سبتمبر باستثناء استطلاع واحد، واستطلاع راسموسن ريبورتس "Rasmussen Reports"، الذي نُشر في 16 سبتمبر، أظهر أن ترامب يتقدم بنسبة 1% على بايدن، وهو الاستطلاع الوحيد من بين أكثر من 60 استطلاعًا تم إجراؤه خلال هذا الشهر لإظهار تقدم الرئيس.