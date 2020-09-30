المناظرة الرئاسية الأولى.. المصافحة ممنوعة بين ترامب وبايدن

شهدت المناظرة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي تلاسنا سريعا بعد دقائق من انطلاقها على خلفية النقاش بشأن مشروع الرعاية الصحية للأمريكيين.

وبدأت المناظرة بسؤال عن تعيين ترامب لقاضية المحكمة العليا قبيل الانتخابات، حيث اختلف المرشحان على قرار الرئيس الأمريكي، لكن جو بايدن تطرق إلى برنامج الرعاية الصحية، وهو ما دفع ترامب إلى مقاطعته.

وحين بدأ بايدن بالرد مدافعا عن برنامج سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وجه ترامب "ضربته الأولى" مشيرا إلى أن المعسكر الديمقراطي، وربما الرئيس السابق، يسيطر على بايدن.

وسرعان ما قاطع المرشحان بعضهما البعض، ليتدخل منظم المناظرة مشيرا إلى أنه من يدير المناظرة.

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن مساء الثلاثاء في كليفلاند بولاية أوهايو أول مناظرة تلفزيونية بينهما، في حدث يتطلّع إليه عشرات ملايين الأمريكي، قبل 35 يوما من الاستحقاق الرئاسي.

ووفقا للبروتوكول الصحي المتبع بسبب فيروس كورونا المستجد، لم يتصافح المرشحان عند وصولهما إلى منصة المناظرة، بل توجه كل منهما إلى مكانه.

وتقدم كل من ترامب وبايدن بطلبات خاصة قبل المناظرة الأولى، وتم رفض معظمها.

وطلبت حملة ترامب الانتخابية أن يخضع كل من الرئيس وبايدن لتفتيش الأذن من قبل طرف ثالث للكشف عن الأجهزة الإلكترونية أو أجهزة الإرسال الأخرى التي قد تسمح بالاتصال، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأصدر مدير الاتصالات في حملة ترامب، تيم مورتو، بيانًا أشار فيه إلى أن "موظفي بايدن وافقوا قبل أيام على فحص ما قبل المناظرة لسماعات الأذن الإلكترونية، لكنهم تراجعوا اليوم فجأة ورفضوا".

كما ذكر تقرير "فوكس نيوز" أن حملة بايدن تقدمت بطلب للحصول على استراحة مرتين كل 30 دقيقة خلال المناظرة والتي ستستمر لمدة 90 دقيقة من دون الإعلانات، وبحسب ما ورد في التقرير رفضت حملة ترمب هذا الطلب.