بايدن: ترامب كان يعرف أن وباء كورونا فتاك منذ فبراير الماضي

هاجم المرشح الرئاسي جو بايدن الرئيس الأمريكي والمرشح لولاية جديدة دونالد ترامب بسبب إدارته لأزمة فيروس كورونا.

وقال بايدن، خلال المناظرة الأولى التي جمعته بترامب بولاية كليفلاند، إن الولايات المتحدة شهدت 100 ألف حالة وفاة و7 ملايين إصابة ما يمثل 400% من إصابات سكان العالم و40 ألف إصابة وألف وفاة يومية، متهمًا ترامب بالكذب وأنه ليس لديه خطة ولم يضع أي شيء لحل الازمة، لافتًا إلى أنه كان يعرف منذ فبراير الماضي أن الوباء سيكون فتاك ولم يحذر الشعب الأمريكي وتحجج بأنه "لم يحذرنا لأنه لم يكن يريد إخافتهم".

وسخر بايدن من ترامب، مؤكدًا أنه كان يعرف خطورة الوباء ويعرف ما يحدث في مدينة ووهان الصينية مضيفًا: "عليك أن تخرج من ملعبك ومن ملعب الجولف لإنقاذ حياة الناس".

بينما رد ترامب على بايدن مشيرًا إلى أنه لو كان استمع للديموقراطيين لمات الملايين من الناس مشيرًا إلى أن أزمة كورونا وقعت بسبب الصين وأن بايدن لا يعرف كم عدد موتى كورونا في الهند والصين.

وأوضح أنهم لو كانوا أغلقوا البلاد كما يريد الديموقراطيون لاتهموهم أنهم عنصريون، مؤكدًا أن إدارته نجحت في توفير وإنتاج أجهزة تنفس وأقنعة معتبرًا أن الإعلام يروج أخبار مزيفة وأنه لا يكثرث أو يهتم بالإعلام ويعرف كيفية القيام بمهامه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

بينما تحدث بايدن عن الخسائر في الأرواح جراء فيروس كورونا قائلًا: "كم منكم لديه كرسي فارغ وكم منكم خسر والده ووالدته"، مضيفًا أن أحد أعضاء فريق ترامب أكد أنه لو كان الأمريكيون ارتدوا الكمامات لتمكنوا من إنقاذ حياة 100 ألف شخص وإنقاص أعداد الموتى والاصابات.

وعن لقاح كورونا، أكد ترامب أنه تحدث مع مديري شركات الأدوية وأنها تستطيع إنتاج اللقاح بشكل أسرع، ولم يحدد الفترة التي سيتم فيها إنتاج اللقاح.

وسخر بايدن من تصريحات ترامب السابقة عن اختفاء الوباء في الصيف معتبرًا أن ذلك أمرًا هزليًا، مؤكدًا أن المسألة ليست في انتاج اللقاح ولكن في توزيعه وأنه سيتم توزيعه منتصف العام المقبل داعيًا الله أن يتوفر في فترة أقصر من ذلك.

وشدد بايدن على أن ترامب لا يتفق مع علمائه ليرد عليه ترامب: "لنترك الأمر للعلماء".

وهاجم بايدن ترامب قائلًا: "هل تصدقوه بالرغم من أكاذيبه الخاصة بكوفيد ولم يعترف أنه كان يعرف أن الوباء خطير ولم يحذر الأمريكان ونظر إلى الأسواق فقط"، ليرد عليه ترامب قائلًأ: "لم تكونوا ناجحين في كلياتكم، ولا تستخدم مصطلح ذكاء معي، حكمتم 47 عاما ولم تفعلوا شيئا".

وقال بايدن إن ترامب أمر بفتح البلاد رغم أنه ليس لديه خطة للفتح مطالبًا بتخصيص أموال لفتح البلاد مع إجراءات صحية ملائمة مناسبة بينما رد ترامب أن بايدن يريد أن يغلقها وأنه يريد استمرارها مفتوحة مشيرًا إلى أنه اضطر لإغلاق البلاد بسبب المسنين والذين لديهم مشاكل في القلب وغيرهم من الفئات الضعيفة مضيفًا: "الشبان ليسوا ضعفاء ولو أغلقنا البلاد لتضررت بعض الولايات".

واكد ترامب أن لديهم أقنعة ولكنهم غير مضطرين لاستخدامها مع التباعد بينما يستخدمها بايدن حتى مع التباعد الجسدي.

بينما أكد جو بايدن على ضرورة فتح الشركات والمؤسسات مشيرًا إلى أن الكمامات تحدث الفارق ومدير حملته الطبية قال لو أن الجميع ارتدى كمامة لأنقذنا 100 ألف شخص، ليرد ترامب أن لديهم 25 ألف شخص في المطارات وليس لديهم أي مشاكل من أي نوع والأمور تجري بشكل جيد في الهواء الطلق.