"الفلاحين": أسعار الطماطم سترتفع خلال الأيام القليلة المقبلة

قال الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين إن أسعار الطماطم ستشهد ارتفاعا خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه حذر من تضاعف أسعار الطماطم منذ يونيو الماضي خلال هذه الأيام، وأن تأخر ارتفاع أسعار الطماطم حتي الآن كان نتيجة تداخل العروات في بعضها وزيادة المساحات المنزرعة وقرب مواعيد النضج نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أبوصدام، في بيان، أن هذا الارتفاع المتوقع حدوثه يحدث كل عام بدرجات متفاوته نتيجة لفاصل العروات وأن الارتفاع بدأ بالفعل وارتفعت أسعار قفص الطماطم (العداية) ما بين 10 إلى 20 جنيها بأسواق الجملة، وسيستمر حتى نضج محصول الطماطم في الصعيد متوقعا أن يستغرق هذا الارتفاع مدة لا تقل عن شهرين قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا متأثرا بزيادة المعروض من إنتاج محافظات الصعيد

وأشار إلى أن مصر تزرع ما يقارب من 400 ألف فدان طماطم طوال ايام العام في 3 عروات اساسيه هم ( الصيفيه والشتويه والعروه المحيره ) وينتهي اغلب محاصيل العروه الحاليه في أواخر شهر سبتمبر لتبدأ زراعة العروة الأساسيه التالية ونظرا لتداخل العروات فإن الطماطم تكون موجودة طوال أيام العام إلا أن قلة المعروض منها ما بين العروات الاساسيه يؤدي إلي ارتفاع الاسعار نسبيا.

وأوضح أن ارتفاع أسعار تقاوي الطماطم وتدني أسعارها في بعض العروات يجعل المزراعين تقلل مساحات زراعتها في العروه التي تليها مع سرعة تقليع الطماطم في أيام تدني اسعارها لعدم الجدوي الاقتصاديه مما يزيد زمن قلة المعروض منها بالاضافه الي ان الطماطم من الخضروات شديدة الحساسية للتغيرات المناخيه وكثيرة الاصابه بالامراض التي تقلل الانتاحيهاحيانا مما يؤدي إلي عدم استقرار اسعار الطماطم حتي سماها الناس بالمجنونة لكثرة وسرعة تقلب أسعارها.

وأكد أبوصدام، أن غياب الدورة الزراعية وعدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية مع عدم وجود خطط فعلية زراعية لتفادي هذا العجز يجعل هذا الأمر يتكرر سنويا بنفس التوقيتات تقريبا.