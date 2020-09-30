بعد قليل.. "النقل" تعلن إنشاء شركة سكة حديد جديدة لنقل البضائع

تعلن وزارة النقل، بعد قليل، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، ممثلة في هيئة السكة الحديد، وبحضور الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، واللواء صلاح حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وقيادات السكة الحديد والوزارة، إنشاء شركة جديدة بين السكة الحديد والشركة القابضة للنقل البحري والبري لنقل البضائع.

وأكّد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنَّ الوزارة تسعى إلى تحقيق طفرة كبيرة بمنظومة النقل على كافة المستويات، مشيراً إلى أنَّ جميع المشروعات التي تنفذ تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحاً أنَّ الوزارة تنفذ مشروعات عملاقة بمنظومة السكة الحديد لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وقال وزير النقل، لـ"الوطن"، إنَّ الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية لمنظومة السكة الحديد من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتًا إلى أنَّه تمّ توريد نحو 100 جرار أمريكي جديد للسكة الحديد حتى الآن، كما تمّ توريد 103 عربات قطار روسية جديدة، موضحاً أنَّ الوزارة تحدث منظومة الجر لتخفيض معدل الحوادث وتأخيرات القطارات.

وأضاف وزير النقل، أنَّ سكك حديد مصر ستكون عالمية خلال الفترة المقبلة، حيث تشمل صفقة العربات الروسية الـ1300 على 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.