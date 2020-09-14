كامل الوزير: بنجهز للصعايدة أفضل محطة في مصر والشرق الأوسط

وجه المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، رسالة إلى أهالي الصعيد، بالتزامن مع العمل على نقل قطارات الصعيد من رمسيس إلى بشتيل.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة مواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "أهل الصعيد هم رجال مصر وأصلها، ومحدش يقدر يعيب فيهم أو يفكر إنه يعمل تمييز عنصري ضدهم عشان ميدخلوش ميدان رمسيس".

وأضاف، أن ميدان رمسيس مفتوح أمام جميع المواطنين، متابعًا: "الحضارة الفرعونية كلها صعيدي، لكن ننظم أمور الدولة والكثافات المرورية في الشوارع بما يسهل الحركة على المواطن".

وتابع أنه سبق نقل محطة قطار السويس مرة من رمسيس إلى عين شمس، وأخرى من عين شمس إلى "عدلي منصور"، لتخفيف الضغط على الحركة هناك، موضحًا أنه عندما جرى تدشين محطة رمسيس كان سكان مصر 4 ملايين نسمة، إذ كان يستقبل 11 رصيفًا بالمحطة 10 آلاف راكب يوميًا، وهو ما يتغير اليوم، حيث يستقل المحطة مليون راكب يوميًا.

وحول منطقة بشتيل للسكك الحديدية، قال وزير النقل والمواصلات: "هتبقى أفضل محطة في مصر والشرق الأوسط بالكامل".