ساكنة بعقار الشربتلي: كامل الوزير أب وأخ.. وأهدى العمال ورودا

قالت دينا ذو الفقار ساكنة بعقار عمارة الشربتلي بمنطقة الزمالك، إن ما حدث مع السكان كان نموذجيًا، حيث تحركت السلطات المعنية خلال ساعة بعدما نما إلى علمها بوجود مشكلة في العمارة، وطمأنت السكان، وأكدت أنه سيجرى حل الأزمة خلال الأسبوعين.

وأضافت ذو الفقار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد"، أن التحرك السريع للسلطات منع البلبلة والشائعات، مشيرةً إلى إخلاء العقار فور حدوث الأزمة حفاظًا على حياة السكان.

وتابعت: "كل المسؤولين كانوا موجودين في ظرف نص ساعة، ووزير النقل المهندس كامل الوزير وعد وصدق، وجرى إصلاح الهبوط بعد أسبوعين".

وأردفت أنه جرى إيجاد سكن بديل للسكان، لافتةً إلى أنها أهدت المهندس كامل الوزير باقة ورود، واصفةً إياه بـ"الأخ والأب"، وأشارت إلى أنه قدم الورود للعمال.