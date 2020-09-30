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محمود مسلم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-9-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
10:00 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 30 سبتمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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