التضامن تبحث التمكين الاقتصادي في أسيوط بـ"فرصة"

عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا بعدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع، لمناقشة سبل دعم برنامج فرصة إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي.

واستعرضت القباج استراتيجية الوزارة نحو التمكين الاقتصادي، قائلة إنّ الوزارة تسير في طريقها نحو إنشاء ورش إنتاجية للأبناء في مؤسسات الرعاية، وتسعى في الفترة المقبلة لتقديم خدمة للمستفيدين في المؤسسات إلى جانب وجود شق استثماري، وتعمل على تأهيل الأبناء في المؤسسات لسوق العمل، وتوفير فرص تأهيل وتدريب لنحو مليون شخص من الشباب الحاصلين على الدعم النقدي تكافل وكرامة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب المرفوضين من الدعم النقدي.

واتفق الجانبان على أن يوفر اتحاد الجمعيات بما لديه من 65 جمعية، وشركات ومصانع في المدن الصناعية الجديدة، وظائف للمستفيدين من برنامج فرصة، وإمكانية إدارة مراكز التكوين التاهيل والتدريب بالشراكة بين الوزارة والجمعيات.

انشاء وحدات انتاجية لعدد متنوع من الصناعات

كما اتفق الجانبان على إمكانية انشاء وحدات انتاجية لعدد متنوع من الصناعات، بالشراكة مع بعض المصانع والجمعيات التابعة لها، على أن تكون البداية من محافظة أسيوط.

وأكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين، توفير الدراسات التي يجريها الاتحاد على السوق واحتياجاته في المحافظة للوزارة، وإمداد الوزارة بالمعلومات عن المهارات المطلوبة في المصانع وفرص التطوير لديهم.

من جانبه، أشاد محافظ أسيوط بفكرة برنامج "فرصة"، الذي يتسق مع جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ رؤية مصر2030 وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه البرامج وتقديم خدمات مختلفة للمواطنين وفئات المجتمع المختلفة خاصة.

وأعرب عن سعاداته بإطلاق وحدة للتدريب والتوظيف بالمحافظة بهدف الوصول إلى مجتمع متضامن، ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويعمل على تنسيق الجهود بين القطاع الأهلي والخاص والإعلام، للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع.