البابا يستقبل سفير مصر بهولندا و3 راهبات قبل سفرهن للخدمة بأمريكا

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر في هولندا.

وعُيِّنَ عبدالقادر، منتصف يوليو الماضي، سفيرًا لمصر في لاهاي، هولندا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ البابا تواضروس الثاني استقبل أيضا، 3 راهبات من دير مار جرجس بمصر القديمة، هن: "الأم بارثينيا، والأم إيرائي، والأم فيرينا"، في المقر البابوي بالقاهرة.

وأضاف حليم، في بيان له، أنّ زيارة الراهبات للمقر البابوي تأتي قبيل سفرهن للخدمة في دير القديستين كاترين وفيرينا بإيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يشرف عليه الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس.

وكان البابا تواضروس سبق واستقبل بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة، الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، لبحث عدد من الأمور الرعوية، في إطار متابعة البابا للخدمة بالكنائس والأديرة القبطية، في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحرص البابا تواضروس الثاني خلال الفترة الماضية، على لقاء عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، لمتابعة الخدمة ومناقشة أي تحديات أو معوقات وأوجه تنمية الخدمة الكنسية وتطويرها في ظل الاحتياج الرعوي.

من جهة أخرى، أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية، بحضور البابا تواضروس الثاني وعدد من أساقفة الكنيسة ومسؤولي وزارة التربية والتعليم.

والمسابقة البحثية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اشترك فيها ما يزيد عن 45 ألف طالب وطالبة من أبناء المراحل التعليمية الثلاثة، إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم عدد من كلمات المسؤولين الحاضرين والبابا، وفيلمين تسجيليين عن الكنيسة والتعليم ومشروع تدريب 1000 معلم تربية دينية مسيحية، وفي الختام كان تكريم الفائزين بالمسابقة البحثية وتسليمهم الجوائز المقدمة من الكنيسة.