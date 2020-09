وفاة ماك ديفيس مؤلف أغاني إلفيس بريسلي

توفي ماك ديفيس، المغني وكاتب الأغاني والممثل عن عمر ناهز 78 عاما.

أعلن مدير أعماله، جيم موري الذي عمل معه لسنوات عديدة، عن وفاته عبر موقع فيسبوك، حيث كتب "موري": "كان ماك ديفيس أسطورة موسيقية، وكان أيضا خير شريك عمل وصديق، وكان محب للحياة ولأسرته".

وأضاف "موري": "سأفتقد الضحك على مغامراتنا العديدة على الطريق وروح الدعابة التي يتمتع بها ديفيس".

أكدت جمعية موسيقى الريف في وقت لاحق خبر وفاة ماك ديفيس.. بحسب موقع Variety.

وقال نجم موسيقى الريف كيني تشيسني عن ماك ديفيز: "قابلت ماك وأنا فنان شاب أبدأ لتوه رحلتي في عالم الموسيقى، وقتها كان ديفيز بالفعل أسطورة وبطلًا في كتابة الأغاني. وقتها رحب بي في منزله، ووجه لي الكثير من النصائح. على الرغم من أنه حينها كان يكتب أغاني رائعة لـ إلفيس بريسلي، ولديه العديد من الضربات الرائعة الخاصة به، لكنه جعلني أشعر أن ما كنت أفعله مهم".

وأضاف "كيني": "كان صاحب قلب كبير، يحب الضحك ولديه روح إبداعية كبيرة، ولم يتوقف أبدًا عن كتابة الأغاني الرائعة وتأليف الموسيقى وإلهام كل من حوله بإبداعه".

وأضاف "كيني": لقد أحب زوجته ليزا وأولاده وجميع الناس.. لقد ظل على اتصال بي، ودائمًا ما كانت كلماته طيبة، أو وأيضا كان يغني الأغنيات التي عمل عليها، مما جعله نعمة لكل من دخل حياته".

ولد ماك ديفيس، 21 يناير 1942، في ولاية تكساس بأمريكا، وأصبح ديفيس معروفًا بأنه مؤلف الأغاني لـ إلفيس بريسلي ، وكتب له"In the Ghetto" و"A Little Less Conversation" و"Memories".

تم اختيار ديفيس كأفضل فنان للعام في حفل جوائز أكاديمية موسيقى الريف في عام 1974، وشارك ديفيز كممثل في 35 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام.