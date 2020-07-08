سكورسيزي و5 وثائقيات عن نجوم الموسيقى.. بينهم بوب ديلان وجورج هاريسون

قدّم المنتج والمخرج الحاصل على جائزة أوسكار مارتن سكورسيزي، مجموعة من الأفلام الأيقونية مع كبار نجوم هوليود، وصنع التاريخ كأكثر مخرج حي رشح لجائزة "أوسكار"، وأخرج عددا كبيرا من الأفلام الوثائقية، بينها مجموعة رصد السير الذاتية لكبار صناع الموسيقى في العالم، بينهم بوب ديلان وجورج هايسون وآخرهم فيلم عن ديفيد يوهانسن.

ديفيد يوهانسن

جرى الإعلان عن إنتاج فيلم عن سيرة المغني وكاتب الأغاني الأمريكي، ويرصد "سكورسيزي" وصول يوهانسن إلى نيويورك في أواخر الستينيات، مع بداية مسيرته الموسيقية في السبعينيات ومشاركته لفريق الروك New York Dolls.

ويرى سكورسيزي بحسب موقع Variety، أنّ موسيقى ديفيد يوهانسن تجسد الطاقة والإثارة في مدينة نيويورك.

بوب ديلان - 2019

فيلم Rolling Thunder review

حياة بوب ديلان ملهمة لصناع السينما، وجرى إنتاج عدد من الأفلام تحكي سيرته، بينها الفيلم الذي أخرجه مارتن سكورسيزي Rolling Thunder review وعرض على منصة نتفليكس، والفيلم يرصد الجولة الموسيقية التي قام بها "ديلان" عامي 1975 و1976، وتحدث فيه بوب ديلان ومجموعة من صناع الموسيقي، مع عرض لقطات نادرة من جولته "رولينج ثاندر.

جورج هاريسون

2011 - George Harrison living in the material

الفيلم مدته 3 ساعات و28 دقيقة، ويرصد حياة الموسيقي عازف الجيتار والمغني جورج هاريسون، ويجري المقابلات، لقطات من حفلات، وصور منزلية، وتقييمه على موقع IMDB، 8.2 من 10.

The rolling stone

2008 - Shine a Light

هو فيلم عن فريق غناء الروك البريطاني، ومدته ساعتين ودقيقتين.

The band

The Last Waltz - 1978

الفيلم يعرض الحفل الأخير لفريق The band، بعد 16 عاما من الإبداع، تستكشف كاميرا Scorsese التفاعلات على المسرح في صناعة الموسيقى، وخارج الكواليس أجرى مقابلات مع أعضاء الفرقة الخمس، مع التركيز على طبيعة الحياة على الطريق والصداقات.