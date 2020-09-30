الكنيسة تستعد لمولد دير مارجرجس بالرزيقات: لم يلغ حتى الآن

تجري الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استعداداتها لإقامة مولد دير مارجرجس بمنطقة الرزيقات في الأقصر، ونفت في بيان رسمي لها إلغاء المولد الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الدير، في بيان له، إنَّ الاحتفالات التي تُقام تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، واللجنة البابوية المشرفة عليها والتي تضم: "الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة".

دير مارجرجس الرزيقات: نقوم بالاستعدادات الكاملة للاحتفالات والالغاء يتم بتعليمات البابا

ونفى الدير جميع التصريحات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنَّه لا يسمح لأي شخص بنشر أي تصريح أو بيان يخص الدير، وأنَّه بالنسبة لاحتفالات الدير لعام 2020 يجري الدير الاستعدادات الكاملة مثل كل عام ولا يتمّ الإلغاء إلا بتعليمات من البابا تواضروس.

وأوضح الدير، أنَّه إذا تمّ إبلاغ الدير بأي تعليمات جديدة سينبه وقتها فورًا، مطالبًا الأقباط بعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكان الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، وعضو اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، زار الدير، منتصف الشهر الجاري، وكان في استقباله بمطار الأقصر الدولي الراهب القس توماس الرزيقي أمين الدير، والراهب القمص شنودة الرزيقي؛ حيث توجه المطران إلى الدير بقرية الرزيقات؛ وكان في لستقباله مجمع رهبان الدير العام.

ومارجرجس الذي يحمل دير الرزيقات اسمه يعد من أشهر القديسين المسيحيين ويطلق عليه البطل الروماني وأمير الشهداء، ويشهد مولده توافد آلاف الأقباط عليه كل عام.

وسبق أن واصل فيروس كورونا المستجد إلغاء الموالد القبطية لهذا العام، حيث أعلن دير "برسوم العريان" بمنطقة المعصرة في القاهرة، عن الاكتفاء بإحياء ذكرى شفيع الدير بالقداسات فقط دون احتفالات.

والغيت خلال الفترة الماضية موالد العذراء، ومولد مارجرجس دمسيس، بسبب كورونا.