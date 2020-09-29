الكنيسة الكاثوليكية تعلن تخلي مطران المنيا عن منصبه: الكرسي أصبح شاغرًا

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، تخلي الأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا عن منصبه، ليصبح كرسي المطرانية شاغرًا، دون توضيح أسباب قرار المطران.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الكنيسة، أنَّ ذاك جاء وفق البيان الختامي لاجتماع السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة، وبناء على طلب صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم بالتخلي عن مهامه كمطران لكرسي هيرموبوليس "المنيا".

وأوضح البيان أنَّ سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة؛ اجتمع أمس الاثنين، بدار القديس اسطفانوس بالمعادي؛ وبعد دراسة الأمر وإصرار الأنبا بطرس فهيم على طلبه؛ قبل صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، وبرضى السينودس، تخلى صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم عن مهامه كمطران لكرسي هيرموبوليس بالمنيا، وبذلك يصبح الكرسي شاغرًا من تاريخه.

وتابعت الكنيسة: "ينال الأنبا بطرس فهيم لقب المطران الشرفي لكرسي هيرموبوليس بالمنيا، مع كل الحقوق والواجبات وفقًا للقانون الكنسي، كما احتفظ البطريرك، بمهمة تدبير ايبارشية هيرموبوليس في المنيا، إلى أن يتمّ تجليس مطرانا للإيبارشية".

وفي 29 مارس 2013، قرر سينودس الأساقفة للأقباط الكاثوليك برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، تعيين المطران الأنبا بطرس فهيم مطرانًا إيبارشيًا لمطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك، وكان التنصيب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا يوم 19 أبريل 2013.