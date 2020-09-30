"وإنا على فراقك لمحزونون".. صحف الكويت تتشح باللون الأسود لوفاة الأمير

اتشحت صحف ومواقع الكويت باللون الأسود؛ حزنًا على وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات، في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ يوليو الماضي.

وكتب صحيفة "الراي" تحت عنوان: "العالم بلا صباح" مع اللون الأسود، قائلة: "لأيام، لأسابيع، لأشهر، لسنوات، ستفتقد الكويت صباحاتها برحيل صباح، يغيب الدفء عنها، يشكل الحزن غيمة تحجز خيوط الشمس عن ملامسة التراب، ويتحول الدمع كفنًا يحتضن قامة الرجل إلى مثواه... وأي رجل؟ وأي قامة؟ كويت بلا صباح".

وأضافت الصحيفة: "وكم من كويتي ولد وعاش ولم تكن ابتسامة صباح في وجهه؟، أكثر من 70 عامًا أمضاها في الشأن العام ومختلف الإدارات، رجل نقل الإمارة من زاوية ضيقة على الخريطة إلى كل زوايا العالم وخرائطه، بفعل رؤيته القائمة على أن الدول الصغيرة كبيرة برسالاتها.. لم يعترف يومًا بأن دور الكويت بمساحة حدودها أو حتى بمساحة حدود الإقليم، أراد لها دورًا عالميًا وكان له ما أراد... حتى وقف العالم بأسره تحيةً واحترامًا له مطلقًا عليه لقب زعيم الإنسانية".

وافتتحت صحيفة "الأنباء"، تحت عنوان: "وداعًا أمير الإنسانية"، تغطية تناولت كل الأخبار المتعلقة بوفاة الأمير، وفي مقدمتها نعي الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم في وفاة الشيخ صباح الأحمد.

أما صحيفة "القبس"، صدرت غلافها الرئيسي صورة الأمير الراحل باللون الأسود، وعلقت عليها: "إنا على فراقك لمحزونون".

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، في بيان بثه التلفزيون: "ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التلفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، الثلاثاء، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.

وفي يوليو الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة؛ لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية خضع لها.

وكانت الكويت قد أعلنت في 18 من نفس الشهر، عن نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عامًا)، إثر دخول الأمير المستشفى.

وتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حكم الكويت، في 29 يناير 2006، ويبلغ من العمر 91 عامًا، وهو الأمير الخامس عشر للبلاد، والابن الرابع للشيخ الأحمد الجابر الصباح، من زوجته منيرة العثمان السعيد العيّار.