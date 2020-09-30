عاجل.. السيسي يهنئ الأمير نواف بتوليه مقاليد الحكم في الكويت

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب باسمه واسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، عن أطيب التمنيات بالتوفيق للأمير نواف الصباح، في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في برقية تهنئة بعثها إلى الأمير نواف، بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت الشقيقة.

وأكد الرئيس في برقيته، متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون المثمر القائم بينهما لصالح الشعبين الشقيقين ولخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، متمنيا لدولة الكويت وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار.