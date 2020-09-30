وزيرة التجارة تبحث مع ممثلي "أمازون" خطط التوسع في السوق المصري

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً، مع ممثلي شركة "أمازون" العالمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضم داليا سيف النصر مدير السياسات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس عمر الساهي المدير التنفيذي لشركة سوق أمازون مصر.

وتناول اللقاء، إمكانيات توسيع مشاركة الشركات المصرية لتسويق منتجاتها بالسوقين المحلي والعالمي عبر منصة شركة أمازون العالمية.

حضر اللقاء، طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز، وياسر حلمي رئيس قطاع نظم المعلومات بالجهاز وأحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة.

وقالت وزيرة التجارة، إنَّ التجارة الإلكترونية فرضت نفسها على كل النواحى الاقتصادية في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرةً إلى أنَّ الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير منظومة التجارة الإلكترونية لكل قطاعات الصناعية بهدف تعزيز رواج المنتج المصري بالسوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأوضحت جامع، أنَّ الوزارة تسعى لإنشاء منصة إلكترونية شاملة ليس فقط لعرض المنتجات وإنما لعرض الإمكانات التصنيعية المتاحة لكل المصانع المنتشرة بأنحاء الجمهورية بهدف دعم سلاسل التوريد المحلية وتلبية إحتياجات المصانع من هذه المنتجات وبما يدعم منظومة التعاون في مجال توفيق الأعمال B2B بين الصناعات المصرية عبر منظومة التجارة الإلكترونية

وأشارت إلى حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على بناء وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج وتسويق منتجاتها من خلال منصات التجارة الإلكترونية، مشيرةً إلى إمكانية تقديم الجهاز الدعم الفني لرفع قدرات الشركات في مجال التجارة الإلكترونية لتمكّنيها من المنافسة عالميًا.

ونوهت جامع، إلى أنَّ نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والمستفيدة من خدمات الجهاز مؤهلة للدخول في مجال التسويق الإلكتروني، حيث يقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم التوعية لأصحاب تلك المشروعات للدخول في هذا المجال.

ومن جهتها، أكّدت داليا سيف النصر مدير السياسات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة أمازون العالمية أنَّ الشركة تستهدف بدء تصنيع منتجاتها بالسوق المصري باعتباره محور صناعي استراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط وذلك بإستخدام التكنولوجيات الصناعية المتطورة لشركة أمازون العالمية، مشيرةً إلى حرص الشركة على جذب المزيد من الشركات المصرية لتسويق منتجاتها عبر منصات الشركة الإلكترونية وبصفة خاصة فى قطاعات الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والمنتجات البلاستيكية وإكسسوارات الأجهزة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" أسهم في زيادة إستثمارات الشركة، إضافة إلى زيادة عدد الموظفين بنسبة 30%، لافتةً إلى أنَّ شركة أمازون تسوق منتجات 26 قطاعًا حول العالم ويعمل بها 80 ألف موظف بفروعها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم و1000 موظف في مصر.

وبدوره، قال عمر الساهي المدير التنفيذى لشركة سوق – أمازون مصر، إنَّ الشركة تسوق ملايين المنتجات حول العالم، مشيراً إلى أهمية تشجيع وزارة التجارة والصناعة بتشجيع مختلف الشركات المصرية للحصول على التراخيص والشهادات المحلية والعالمية اللازمة التي تؤهلها لتسويق منتجاتها عبر منصة شركة أمازون العالمية.

ولفت إلى أنَّ الشركة بصدد تعزيز تواجدها فب مختلف محافظات مصر خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال توفير مناطق لوجيستية تسهم في تحقيق التواصل المباشر مع جميع المنتجين وفي كل القطاعات