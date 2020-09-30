"رويترز": روسيا تزود مصر بـ25 مليون جرعة من لقاح "كورونا"

قال صندوق الثروة السيادي الروسي، اليوم، إنه وافق على توريد 25 مليون جرعة من لقاحه المحتمل لمرضى كورونا إلى مصر عبر شركة "فاركو" التي وصفها بأنها واحدة من مجموعات صناعة الأدوية الرائدة في مصر.

وبحسب وكالة "رويترز"، أبرم صندوق الاستثمار المباشر الروسي بضع صفقات لتوريد لقاح "سبوتنيك 5" إلى الخارج، ومنها توريد 100 مليون جرعة إلى الهند حيث يتوقع أن يجري تجارب سريرية.‎

وكان علماء روس نشروا تقريرا بشأن نتائج لقاح كورونا، وقالوا إنه أظهر استجابة مناعية لمن حقن به، وجاء في التقرير، الذي نشر في دورية لانسيت الطبّية أن كلّ شخص تناول اللّقاح طوّر أجساماً مضادة لمحاربة الفيروس دون التعرّض لأي آثار جانبية خطيرة. ومنحت روسيا الرخصة لاستخدام اللقاح محلياً في شهر أغسطس لتكون الدولة الأولى التي تقوم بهذه الخطوة.

ويقول الخبراء إن التجارب كانت أصغر من أن تثبت فعاليتها وسلامتها، لكنّ موسكو أشادت بالنتائج ردّا على الانتقادات.

وأبدى بعض الخبراء الغربيين قلقهم من سرعة عمل الروس، ورجحوا أن الباحثين اختصروا الطريق أثناء عملهم.

وتحدثت صحيفة لانسيت عن حدوث تجربتين للقاح "سبوتنيك- في" ما بين شهري يونيو ويوليو.

وشارك في كل تجربة 38 متطوعًا سليمًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، تمّ إعطاؤهم جرعة من اللقاح، تبعها جرعة أخرى بعد ثلاثة أسابيع. وخضع المشاركون إلى المراقبة خلال 42 يوماً، وطوروا جميعاً أجساماً مضادة خلال ثلاثة أسابيع.

وذكر التقرير أنّ هناك "حاجة إلى تجارب واسعة وطويلة الأمد، تتضمن المزيد من المراقبة لإثبات سلامة وفعالية اللقاح على المدى الطويل للوقاية من عدوى كوفيد-19".

وقالت الصحيفة إن المرحلة الثالثة من الاختبارات ستشمل 40 ألف متطوّع، من "مختلف الفئات العمرية والفئات المهددة بمخاطر (صحّية)".

ويستخدم اللقاح الروسي سلالات معدّلة من الفيروس الغدي، الذي يسبب عادة نزلات البرد المألوفة، لتحفيز استجابة المناعة.