تداول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد كورونا في موسكو

دخلت الدفعة الأولى من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى التداول في موسكو.

وقال مصدر في المقر الميداني لمكافحة فيروس كورونا ومراقبته بموسكو، للصحفيين اليوم "في البداية، سيتم تطعيم موظفي مراكز التصوير الطبقي المحوري، وموظفي إدارة تقديم الرعاية الصحية في المنازل"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "تجري دراسة اللقاح في فترة ما بعد التسجيل في موسكو. علاوة على ذلك، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، إلى التداول بين السكان. قبل كل شيء، سيتم تطعيم العاملين في مراكز التصوير الطبقي المحوري، وكذلك الأطباء والممرضات في عيادات الطب الداخلي المختصة بعلاج أمراض البرد والنزلات الصدرية والإنفلونزا، وكذلك العاملين بقسم الرعاية الصحية المنزلية في المستوصفات الحكومية، وكذلك الممرضات العاملات في مجال سحب الدم والمواد الحيوية الأخرى في المنزل".

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده مستعدة لتقديم لقاح كورونا مجاناً للأمم المتحدة وموظفيها، قائلا: في كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنعقد قمة مع الدول المهتمة بتطوير لقاحات ضد كورونا".

كما أكد أن استعادة الاستقرار العالمي بعد كورونا ستحتاج لوقت طويل.

بالتزامن مع ذلك، أكد رئيس الصندوق الحكومي الذي يمول مشروع اللقاح، أن موسكو واثقة في نجاحه لدرجة أنها ستتحمل جانبا من المخاطر القانونية إذا سارت الأمور على غير ما يرام بدلا من اشتراط قبول المشترين للمسؤولية الكاملة.

وقال كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وهو صندوق الثروة السيادية الروسي الداعم للقاح "روسيا واثقة من لقاحها لدرجة أنها لم تطلب الضمان الكامل وهذا عامل فارق أمام أي لقاح غربي"، مضيفا أن الشركات الغربية كلها طلبت الحماية من أي مطالبات بتعويضات.

وكانت روسيا سجلت أول لقاح مرشح ضد كورونا والذي طوره معهد جماليا في موسكو في أغسطس.

فيما لاتزال تجارب المرحلة الأخيرة، التي تشمل ما لا يقل عن 40 ألف شخص مستمرة.