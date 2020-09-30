الاقتصاد السعودي ينكمش 7% في الربع الثاني جراء تداعيات فيروس كورونا

أظهرت بيانات رسمية اليوم، أن الاقتصاد السعودي انكمش 7% في الربع الثاني، في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي.

وتواجه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسوأ تراجع اقتصادي بعد أن قلصت جائحة كورونا الطلب العالمي علي الخام، وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالطلب المحلي، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء: ”بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%“.

وفي الربع الأول، سجل اقتصاد السعودية انكماشا بنسبة 1%، نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في مارس الماضي.

وكان القطاع غير النفطي، وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط، الأكثر تضررا في الربع الثاني، وانكمش بنسبة 8.2%، في حين تراجع القطاع النفطي 5.3%، بحسب هيئة الإحصاء.