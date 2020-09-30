الزراعة تنفيذ 6 قوافل بيطرية لفحص وعلاج المواشي مجانا بمحافظة الغربية  

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفي إطار رؤية مركز البحوث الزراعية برئاسة د محمد سليمان رئيس المركز بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلي وخدمه المجتمع وربط نتائج الابحاث العلمية بالتطبيق العملي وبتمويل من برنامج التنمية الزراعية برئاسة د هنيه الاتربي انتقلت قافلة من باحثي معهد بحوث التناسليات الحيوانية الي قرى محافظة الغربية في الفترة من 19سبتمبر الي24 سبتمبر 2020 بالتعاون مع هيئه الخدمات البيطريه وقد شارك معهد بحوث الصحة الحيوانيه ومعهد بحوث الامصال واللقاحات.

وصرح د هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية انه تم عمل ندوه عن التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي كما تم عمل العديد من لقاءات التوعية بدور صندوق التأمين علي الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق وتم عمل ستة قوافل لفحص و علاج عدد 2741 حيوان منهم 538 حيوان وعلاجهم وتأهيلهم تناسليا وأيضا فحص عدد 6 طلوقه تستخدم في التلقيح الطبيعي وعلاج 2203 باطنيا وتحصين 1440 بالتحصينات غير سيادية وتم عمل 35 عملية جراحية وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 945 مستفيد من صغار المربيين وتدريب عدد 15 طبيب من الحكوميين وغير حكوميين علي اعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية مما سينعكس بالإيجاب علي تنمية الثروة الحيوانية لدي المربي الصغير وأضاف حسن أنه د طارق رحمي محافظ الغربية تفقد اعمال القافلة في قريه محله منوف مركز طنطا وتوجه بالشكر لوزير الزراعة واشاد بأداء الاطباء ودورهم في خدمة صغار المربيين بالغربية.

وفي ختام اعمال القافله تم توزيع الشهادات علي المتدربين وتكريم فريق القافله من مديريه الطب البيطري بالغربيه.