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شركة BMW تنشر أول فيديو للإصدار الجديد من الفئة الرابعة

كتب:

عمر العربي
05:38 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
BMW

BMW

نشرت شركة BMW الألمانية عبر قناتها الرسمية إصدار أول فيديو للسيارة الجديدة BMW 4 Series.

وكانت الشركة قد أعلنت منذ فترة قريبة عن إطلاق طرازين جديدين هما الـM3 وM4، بمحركات قوية وأرقام أداء عالية.

تشترك السيارتان في محرك واحد سعة 3.0 لتر مزدوج التربو مكون من 6 أسطوانات، فى نسخ الـM العادية يولد هذا المحرك قوة 473 حصانا وعزم 550 نيوتن متر ويتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 4.3 ثانية ومتصل بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 8 سرعات.

ويبدأ سعر السيارة M4 من 73 ألف دولار، والسيارة M3 تبدأ من 70 ألف دولار.

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