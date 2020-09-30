التحقيقات: مفتش الصحة زوّر تاريخ وفاة شخص لاستيلاء شقيقه على 12 مليونا

كشفت التحقيقات عن أن الطبيب "وائل ح"، 58 سنة، مفتش صحة سابق في مكتب صحة ثالث السيدة زينب، اشترك مع المتهم المحبوس محمد مشرحة "الشاويش"، بتزوير تاريخ وفاه أحد المواطنين حتى يتمكن شقيقه من الاستلاء على مبلغ 12 مليون جنيه من أرصدته في البنوك بموجب توكيل من المتوفي.

وأوضحت التحقيقات أنه جرى اكتشاف الواقعة عندما أخرج شقيق المتوفى أوراقا ومستندات تؤكد لزوجة المتوفى ونجله، أن شقيقه باع له أملاكه وتنازل عن أرصدته في البنوك قبل وفاته بيوم واحد.

وعلى الفور أخطرت النيابة العامة، وتوصلت التحقيقات إلى أن شهادة الوفاة مؤرخة بتاريخ لاحق عن تاريخ الوفاة وتصريح الدفن.

وأضافت التحقيقات أنه بفحص تصريح الدفن وشهادة الوفاة تبين أنها صادرة بواسطة المتهمين، وبتاريخين مختلفين؛ لكي يمكنوا شقيق المتوفي من الاستيلاء على أملاك شقيقه ونقلها باسمه.

يذكر أن ضباط الأموال العامة، ألقوا القبض أمس الأول على "وائل. ع. ع"، 57 سنة، مفتش صحة سابق بمكتب صحة السيدة زينب ثالث، بسبب تورطه في التلاعب بعدد من تصاريح الدفن.

كانت "الوطن" نشرت تحقيقا تحت عنوان "تجارة تصاريح الدفن.. بـ1000 جنيه دون كشف في المنيرة"، كشف عن استعانة مفتش الصحة المتهم، بعاطل وأشقائه في ابتزاز أهالي المتوفين، للحصول على أموال مقابل إصدار تصريح الدفن، دون الكشف على المتوفى رغم أن الوفاة قد تكون طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية.

واعتمد المتهم طريقة تهديد أسرة المتوفى، في حال رفضهم دفع الـ1000 جنيه، بأنه لابد من إبلاغ النيابة لتشريح الجثة، وبسبب خوف أسرة المتوفى من تشريح الجثة، يخضعون لابتزازهم، ويجري دفع المبلغ للعاطل، الذي يملأ بيانات المتوفى، والمبلغ عن الوفاة، من التصاريح الموجودة دائما، لكونها مختومة وعلى بياض، بالإضافة إلى قيامهم باستخراج تصاريح دفن لأشخاص توجد في وفاتهم شبهة جنائية بأن الوفاة طبيعية.

واستجابة لما نشرته "الوطن"، ألقت إدارة مباحث الأموال العامة القبض على مفتش الصحة، "وائل ح"، 58 سنة، و "الشاويش"، وربة منزل و3 آخرين، وعثر بحوزتهم على 54 تصريح دفن على بياض، تمهيدا لبيعها.

وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على قاضي المعارضات جرى إخلاء سبيل مفتش الصحة بضمان عمله، حتى ألقي القبض عليه أمس الأول بناء على قرار الضبط والإحضار لثبوت تورطه في وقائع جديدة.