التنظيم والإدارة: تكويد 7 ملايين ملف لموظفي الجهاز الإداري للدولة

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة ، انتهاء الجهاز من إنشاء كود إلكتروني لعدد 7 ملايين و172 ألفا و305 مستندات من ملفات الجهاز حتى الآن، لافتا إلى أنه تم إجراء مسح ضوئي لعدد 6 ملايين و945 ألفا و941 مستندا منهم، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي ينفذه الجهاز.

الشيخ: الرقمنة سوف تؤدي إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة وتأثيرها إيجابي لإنهاء الخدمات بأسرع وقت

وأوضح صالح الشيخ رئيس الجهاز في تصريحات صحفية اليوم، أن رقمنة أعمال الجهاز الداخلية سوف تؤدي إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة، مما سينعكس على التوقيتات اللازمة لإنهاء الأعمال داخل الجهاز بحيث تتم بشكل أسرع وفي وقت أقل، وهو ما سيشعر به المتعاملون مع الجهاز في الفترات اللاحقة لاستكمال مشروع الذاكرة المؤسسية الرقمية.

وأضاف الشيخ، أن الجهاز أنشأ وحدة "التواصل المؤسسي الرقمي" الرقمي للربط بين الجهاز والوزارات في المرحلة الأولى بحيث يتم التواصل إلكترونيًا بين تلك الجهات والجهاز، وتعمل الآن بشكل تجريبي.

واشار صالح الشيخ، إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل جميع ملفات ومستندات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية، تمهيدًا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي تدريجيًا داخل الجهاز، كما يأتي في إطار استعداد الجهاز للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، مدعومًا بدورة عمل مستندية رقمية بدلًا من الورقية، والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة بالمقر الجديد، وتأتي كل تلك الجهود في إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمي.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وافق على إعادة تعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف إعلامياً بـ "التسوية" لـ1690 موظفًا من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، ممن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن ذلك جاء طبقًا للضوابط والمعايير المُحددة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما وافق على تثبيت 1011 موظفًا من العاملين المؤقتين فضلاً عن ترقية 111 موظفًا بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.