وزير الإنتاج الحربي يبحث مشاركة شركات السويد في تدوير المخلفات الصلبة

استقبل محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي جان سيزليف، سفير جمهورية السويد بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وجاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وأوضح "مرسي" أنَّه تمّ خلال اللقاء بحث إمكانية المشاركة مع بعض الشركات السويدية في مجال تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة وعدد من المشروعات الصناعية الأخرى، وتمّ مناقشة موضوعات التعاون القائمة بين الإنتاج الحربي وعدد من الشركات السويدية، كما تمّ بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات متعددة مثل (تحويل المخلفات إلى طاقة، أنظمة التشغيل والمراقبة، التقنيات الرقمية والتحول الرقمي في الصناعة).

وأكّد وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص وزارة الإنتاج الحربي على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين الجانبين، كما أكد حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجالات نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر.

مرسي: مصر سوق واعدة لمنتجات السويد.. ومركزاً للانطلاق الأسواق العربية والأفريقية

وأوضح أنَّ ذلك يأتي في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة "الإنتاج الحربي" للتماشي مع الخطط والتوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، وذلك بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أنَّ مصر تعد سوقاً واعدة لمنتجات الشركات السويدية، ويمكن إعتبارها مركزاً للانطلاق إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وصرح محمد عيد بكر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، بأنَّه تمّ أيضًا الإشارة خلال اللقاء إلى زيارة وفد شركة حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربي"، إلى دولة السويد لشركة "AXIS" للتفتيش والتدريب على معدات المنظومة الأمنية الواردة لمشروع تحديث أنظمة التشغيل والمراقبة والتحكم لمفيض قناطر إسنا "المرحلة الأولى"، إحدى المشروعات القومية المهمة التي تشارك وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذها.

من جهته، أشاد يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية في مصر، مثنيًا على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربي، معربًا عن رغبة العديد من الشركات السويدية بحث سبل التعاون المستقبلية مع الإنتاج الحربي، وحرص هذه الشركات على توسيع نشاطها في السوق المصرية خاصةً في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية، وفي ضوء عمليات التحديث الجارية في مصر وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية واهتمام الدولة المصرية المتنامي بقطاع تحويل المخلفات إلى طاقة نظيفة والاهتمام بقطاع التنقل الكهربائي.

كما أشار إلى أنَّ مصر تعد السوق الثاني على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة لوجود الأخشاب السويدية على أرضها، موضحًا أنَّه توجد لديهم شركات تعمل في تنقية ومعالجة وتطهير المياه.

واتفق الجانبان، في نهاية اللقاء، على تكثيف اللقاءات والمشاورات بين المتخصصين من الإنتاج الحربي والشركات السويدية المخطط التعاون معها خلال الفترة المقبلة، بما يمهد الطريق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعاون لصالح كلا الطرفين.