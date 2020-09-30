التضامن: مصر بها 6.5 مليون مسن تجاوز عمرهم 60 عاما

قال مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، إنّ العالم يحتفل غدا الخميس، باليوم العالمي لكبار السن، الذي أقرته الأمم المتحدة، موضحا أنّ الوزارة تضع في سياساتها، توفير برامج الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات العمرية كافة، وبينها كبار السن.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تشرف على 187 دار مسنين وتخدم نحو 4200 مسن، وهناك 167 ناديا للمسنين ذي خدمة نهرية لكبار السن، يخدم نحو 3200 مسن.

وتابع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أنّ دور المسنين لها العديد من الشروط والأحكام التي تراعيها الوزارة مع كبار السن، وهو رد الجميل لهم، وما قدموه للمجتمع طوال فترة خدمتهم، مشيرا إلى أنّ هناك دور تخدم الأشخاص غير القادرين على خدمة أنفسهم، ودور أخرى تخدم الأشخاص القادرين على خدمة أنفسهم.

وأكد حسين، أنّ هناك دور تتعامل عن طريق تقديم الخدمة المجانية لمتلقي الخدمة، وأخرى بمصروفات رمزية، لافتة إلى أنّ برامج الوزارة أثناء تعاملها مع المسن داخل الدور، تشمل العديد من الجوانب الترفيهية، الثقافية، الصحية، والاجتماعية لكبار السن.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أنّ الدور تتعامل مع المراحل العمرية كافة، وتراعي توفير أعلى درجة من الخدمة المقدمة لمتلقيها.

وأشار حسين، إلى أنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإحصاء، أعلن العام الماضي 2019، أنّ مصر بها 6.5 مليون مسن تجاوز سنهم 60 عاما، بينهم 3.5 مليون مسن ذكور، والباقي إناث، موضحا أنّ تكافل وكرامة يتعامل مع 348 ألف مسن يستفيد من برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلي 25 ألف مسن يتقاضى معاشا شهريا من برنامج تكافل وكرامة.