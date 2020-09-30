"مكافحة الإدمان": فحص أكثر من 210 آلاف موظف وتحويل 4 آلاف للنيابة

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم إجراء كشف تعاطي المخدرات على ما يقرب من 210 ألف موظف منذ مارس 2019، في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وأضاف مساعد وزيرة التضامن، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم التوقف خلال فترة جائحة كورونا، إلا أنه تم استعادة النشاط بقوة، وسيتم إعلان الكشف عن ربع مليون موظف قريبا، مشيرا إلى أنه في بداية الكشف كانت النسبة زائدة نحو 8%، إلى أنها وصلت حاليا إلى 2%، مؤكدا أنه يتم التركيز على المناطق الحيوية والخدمية.

قاعدة بيانات عن نسبة التعاطى بكل جهة بأسماء المتعاطين

وأكد الدكتور عمرو عثمان، أن العمل يتم بشكل علمي، مشيرا إلى أن لديه قاعدة بيانات عن نسبة التعاطي بكل جهة، وكل قطاع داخلها بأسماء المتعاطين، وكذلك الإجراءات التي اتخذت، وتقسيمهم الوظيفي، موضحا أن خريطة التعاطي ترسل دائما لمتخذ القرار.

ولفت "عثمان" إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف موظف بنسبة 2% تم تحويلهم للنيابة الإدارية، وإيقافهم عن العمل، عبر جهة عملهم.

وأشار مساعد وزيرة التضامن، إلى أن مبادرة "اختيارك" تواصل عملها في المحافظات المختلفة؛ لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المخدرات، وكذلك مراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي بمراكز الشباب، والمواقف العمومية والميادين العامة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، من تباعد اجتماعي وتوفير ماسكات وأدوات تعقيم لمتطوعي الصندوق، خلال تنفيذ المبادرة.

ونُفذت المبادرة في محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية والمنوفية والسويس وقنا ودمياط وبورسعيد والفيوم والشرقية وبني سويف وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والإسماعيلية والأقصر والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر حتى الآن، وتستهدف كافة المحافظات، وستستمر حتى نهاية اليوم، بمشاركة 1000 متطوع من إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق، والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.‬‫ ‬‫