الكنيسة تفتتح مركز الأنبا موسى للتعافي وعلاج الإدمان

افتتح الأنبا مكاريوس، أسقف عام إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، مركز الأنبا موسى للتعافي لعلاج الإدمان، تحت إشراف خدمة الإدمان والطب النفسي بالإيبارشية، بمدينة المنيا الجديدة.

يأتي ذلك في إطار خطة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة ظاهرة الإدمان بين صفوف الأقباط، وأخطرها إدمان المخدرات، بالتوسع في افتتاح مثل تلك المراكز، واستكمالا للإجراءات التي اتخذت لمواجهة هذا الأمر، الذي وصل لأن يقرر المجمع المقدس للكنيسة في 2014 برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إضافة الكشف عن إدمان المخدرات إلى الكشف الطبي السابق للزواج، وذلك منعا للأضرار الجسيمة التي تنشأ عن الإدمان، وكأحد الحلول التي لجأت الكنيسة لمواجهة أزمة الأحوال الشخصية المزمنة داخلها والحد من الطلاق والزواج الثاني.

"الأرثوذكسية" تؤسس لجنة مجتمعية.. وتقسم إيبارشيات الكنيسة لـ6 قطاعات لمواجهة خطر الإدمان وتأهيل المتعافين

وأسست الكنيسة لجنة مجمتعية لمكافحة الإدمان، وعملت على افتتاح مراكز لمكافحة الإدمان والعلاج على مستوى الجمهورية، لمواجهة هذا الخطر.

ونظمت المؤتمرات الكنسية لتحديد خطة لمواجهة هذا الأمر بين صفوف الأقباط، انتهت لتقسيم إيبارشيات الكنيسة إلى 6 قطاعات مركزية؛ تواجه هذا الخطر بإقامة مراكز للعلاج وأخرى للتأهيل النفسي للمتعافين من الإدمان، ويتولى مسؤولية كل قطاع منها أحد الكهنة من أعضاء اللجنة المركزية لتلك الخدمة بالكنيسة، في إطار السعي لزيادة فاعلية خدمة المرضى النفسيين وحالات الإدمان من قبل اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة وعلاج الإدمان بالمجمع المقدس للكنيسة.

والكهنة مسؤولو القطاعات هم: "القمص كيرلس صليب مسؤول قطاع إيبارشيات محافظات أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر، والقمص موسى إبراهيم مسؤول قطاع إيبارشيات محافظات سوهاج وأسيوط والوادي الجديد، والقس برنابا القمص مكسيموس مسؤول قطاع إيبارشيات محافظات المنيا وبني سويف والفيوم، والقس كيرلس كمال مسئول قطاع إيبارشيات وأحياء القاهرة والجيزة والقليوبية، والقس أرسانيوس عياد مسؤول قطاع إيبارشيات محافظات القناة والدليتا وسيناء، والقس تواضروس عبيد مسئول قطاع إيبارشيات محافظات البحيرة والإسكندرية ومرسي مطروح".

وفي 2016، أعدت الكنيسة حصرًا للمدمنين من أوساط الأقباط وتلقي طلبات العلاج داخل الكنائس، وعينت بكل كنيسة مسؤول عن خدمة مكافحة وعلاج الإدمان بين الأقباط ليتواصل مع مسؤول القطاعات الذين حددتهم اللجنة المجمعية لمكافحة وعلاج الإدمان بالمجمع المقدس برئاسة الأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة، وذلك من أجل تحديد الأماكن التي تحتاج لإنشاء مراكز علاج من الإدمان بالمجان.