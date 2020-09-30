"التعليم" توضح عقوبة التحرش: الفصل للمدرس.. والتأهيل النفسي للطالب

أوضحت لائحة الانضباط المدرسي، ولائحة التربية الاجتماعية، المعمول بها في وزارة التربية والتعليم، عقوبة وقائع التحرش، داخل المدرسة في أثناء سير اليوم الدراسي.

وقسمت اللوائح عقوبات التحرش إلى شقين، الأول إذا ثبت تورط المُعلم في التحرش بأحد طلابه أو طالباته أو زميلاته، وثبوت ذلك بالأدلة "الصوت أو الصورة أو الشهود"، حيث يتمّ التحقيق معه داخليًا دون اتخاذ عقوبات عليه، وإحالة نتيجة التحقيق الداخلي إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله، بعد تحرير محضر بالواقعة ضده في قسم الشرطة التابع لها المدرسة، وبعد صدور حكم قانوني ضده، يتمّ تطبيق عقوبات إدارية عليه، والتي تصل إلى الفصل من الخدمة، يتقدم بعدها المعلم بطلب الرأفة إلى الشؤون القانونية في الوزارة، ومن الممكن تخفيف عقوبة الفصل إلى استبعاده من التدريس، ونقله لوظيفة إدارية، بدعوى أنَه غير أمين على الطالبات والطلاب، على أن يتمّ حرمانه من العلاوات الدورية طوال فترة خدمته.

وفي الحالة الثانية، التي يثبت فيها اعتداء طالب على زميله أو زميلته، أكّدت اللائحة ضرورة التفريق ما بين الاعتداء اللفظي الذي تصل عقوبته إلى فصل الطالب لمدة أسبوع من المدرسة، وإعادته مرة أخرى بعد إعادة تأهيله تربويًا.

وفي حالة الاعتداء الجسدي، طبقًا للائحة الانضباط المدرسي، ولائحة التربية الاجتماعية، الذي يتمّ ثبوته بالفعل، يجرى التحقيق داخليًا مع معلم الفصل والمشرف على اليوم الدراسي وكذلك مدير المدرسة، بعدها يتمّ التحقيق داخليًا أيضًا مع الطالب دون اتخاذ عقوبات ضده، حيث يحال الأمر إلى نيابة الأحداث، بعد تحرير محضر بالواقعة، وانتظار قرار النيابة، في حالة ثبوت تورط الطالب ينال عقوبته جنائيًا فقط وتكتفي وزارة التعليم بتنفيذ توصيات قرار محاكمته، وفي حالة ثبوت براءته يعود إلى مكانه مرة أخرى، وتعمل إدارة المدرسة على إعادة تهيئته نفسيًا وتربويًا.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة التربية والتعليم، أجرت تعديلات على لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات المعلم وإدارة المدرسة تجاه الطلاب، وكذلك مهام الطلاب وأولياء أمورهم تجاه المعلم والمدرسة، والصادرة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2015، وذلك لمواجهة التحرش بالمدارس، حيث تمّ إضافة مخالفات جديدة قد يرتكبها الطالب أو المعلم وعقوبة الفعل بهدف استقرار الدراسة وحصول الطالب على حقوقه وأيضًا التزامه بواجباته تجاه مدرسته.