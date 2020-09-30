مصدر: التوصل إلى هوية ضحية التحرش الجماعي في مدينة نصر: أفريقية

قال مصدر أمني مطلع، إنه جرى التوصل إلى هوية الفتاة التي تعرضت لواقعة تحرش جماعي في منطقة زهراء مدينة نصر، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر، أن الفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، لافتا إلى أنه جار ضبط المتهمين.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى بلاغا من المجني عليها، قالت فيه إنها كانت متجهة إلى منزلها عائدة من العمل، منذ عدة أيام، وكانت تسير بالشارع وأثناء ذلك فوجئت بمجموعه من الصبية عددهم ما بين 5 إلى 7 أفراد، وأعمارهم ما بين 14 و18 سنة يتحرشون بها، ولامسوا أماكن حساسة بجسدها وأنها صرخت مستغيثة، لكن تأخر الوقت حال دون إنقاذها.

وتحرر محضر بالواقعة، أحاله المقدم حسام نصر، رئيس مباحث أول مدينة نصر، للجهات المختصة التي تباشر التحقيق.

وكان مصدر أمني، قال إن الأجهزة الأمنية بدأت تنفيذ خطة بحث أعدتها لكشف غموض واقعة التحرش الجماعي بفتاة في منطقة زهراء مدينة نصر.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية بدأت سماع شهود العيان وعدد من سكان المنطقة، بعد تحديد مكان تصوير الفيديو الذي صورته سيدة من شرفة منزلها، مشيرا إلى أن الأمن بدأ في تفريغ كاميرات المراقبة المُثبتة على العقارات القريبة والمحال التجارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ مقطع فيديو لفتاة تصرخ ويحيط بها عدد من الصبية، ويحاولون لمسها وهي تقف بجوار "توك توك"، وذلك بعد منتصف ليل أحد الأيام، حيث كان الهدوء يعم المكان، وخلى الشارع من المارة ماعدا أطراف الواقعة.

ويظهر بالفيديو أحد الشباب وهو يصطحب الفتاة إلى مكان، يبعد عن باقي الصبية الذين تجمعوا حولها.