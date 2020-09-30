بعد شفائه من كورونا.. أميتاب باتشان بالكمامة في كواليس آخر أعماله

نشر النجم الهندي أميتاب باتشان، صورة له عبر حسابه الخاص بـ "إنستجرام"، ظهر من خلالها وهو يتردي الكمامة داخل كواليس أحدث أعماله الفنية، معلقا عليها :"الآن نرتدي الأقنعة.. العمل 15 ساعة".

ولاقت الصورة التي نشرها نجم بوليوود المحبوب تفاعلا كبيرا بين جمهور "أميتاب" حول العالم.

ومنذ أسبوع كان قد طرح النجم البوليودي، أميتاب باتشان، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صور جديدة له، من كواليس الموسم الجديد من برنامجه "من سيربح المليون" بالنسخة الهندية، الذي بدأ تصويره عقب تعافيه من فيروس كورونا، وانتهى حتى الآن من تصوير ما يقرب من 5 حلقات من البرنامج.

وتعافى الفنان العالمي أميتاب باتشان، من فيروس كورونا أول أغسطس الماضي بعد 22 يومًا من تأكيد إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى، في 11 يوليو الماضي.

وكتب أميتاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنًا إجرائه تحليل لفيروس كورونا التي جاءت سلبية، وإثر ذلك غادر المستشفى وعاد إلى منزله.وأجرى النجم البوليودي عزله داخل غرفته في المنزل "حجر صحي"، لفترة من الوقت، موجهًا الشكر لمتابعيه ودعوات محبيه التي وصلته، فضلًا عن توجيه التحية للطقم الطبي في الهند.

وأصيب الفنان أميتاب باتشان، 77 عاما، بفيروس كورونا في 11 يوليو الماضي ونقل إلى المستشفى، وبعدها أكد نجله أبهيشيك إصابته وزوجته إيشواريا راي وابنتهما، ونقلا إلى المستشفى، وخرجتا في 27 يوليو الماضي، وتخضعان للعزل المنزلي حاليًا.

وعلى جانب أخر كان قد وجه أبهيشيك باتشان، نجل الفنان الهندي أميتاب باتشان، نصيحة لجمهوره عبر حسابه على تويتر، بسبب إصابة عدد من نجوم بوليود مؤخرا بفيروس كورونا.

كتبت أبهيشيك "رجاء من الجميع لكي تكون بأمان. اعتن بنفسك. ارتدِ كمامة وحافظ على التباعد الاجتماعي".