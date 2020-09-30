الوفد يطعن لإلغاء قبول ترشح أعضائه على القائمة الوطنية

رفع محمد علي عبده نائب رئيس حزب الوفد، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف القرار المطعون فيه والصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص طلبات الترشح بقبول أوراق مرشحي حزب الوفد.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 61829 لسنة 74 ق، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية.

وطالبت الدعوى بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص طلبات الترشح، بقبول أوراق مرشحي حزب الوفد واستبعادهم من كشوف الناخبين، وهم سوسن حسني حافظ، أيمن محمد سالم فرح، سحر مصطفى إبراهيم القاضي، محمد عوض السيد محمد، فتحية السنوسي أبوبكر محمد راجح، هبة الطنباري، مصطفى الإمام، عبدالباسط غريب أحمد عبدالرحمن الشرقاوي.

وقال المدعي في دعواه، إنّ الهيئة أعلنت إدراج أسماءهم ضمن مرشحي حزب الوفد على (القائمة الوطنية من أجل مصر)، لعدم استيفائهم شروط العضوية الحزبية طبقا للائحة النظام الداخلي لحزب الوفد.

وأضاف أنّ من ضمن أسباب ضرورة استبعادهم، صدور قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم خوض الحزب للانتخابات البرلمانية القائمة، والانسحاب من القائمة الوطنية من أجل مصر، طبقا للائحة النظام الداخلي لحزب الوفد.