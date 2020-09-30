تغريم مجدي عبد الغني 100 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم، بقبول الاستئناف المقدم من مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على الحكم الصادر بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمة الامتناع عن تسليم ميراث لأقاربه، وقضت المحكمة بإلغاء حكم الحبس والاكتفاء بتغريمه.

وقضت محكمة أول درجة، في يناير الماضي، بمعاقبة مجدي عبدالغني، عضو اتحاد الكرة المُحل، بالحبس لمدة سنة واحدة، لامتناعه عن تسليم حصة من ميراث عدد من أقاربه بمشروع تجاري بالوراق.

وشمل الحكم، إلزام عبد الغني بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه.

وتقدم عبد الغني باستئناف على الحكم، نظرته محكمة الجنح المستأنفة، وأصدرت حكمها المتقدم.