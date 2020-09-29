تعرف على قروض وزارة الهجرة للمشروعات

تقدم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قروضا حسنة ضمن مبادرة "مراكب النجاة" لإيجاد البدائل المناسبة للشباب وتوفير فرص العمل لهم، وذلك من خلال التعاون مع جمعية الأورمان.

توفر الوزارة ٥٠ قرضا حسنا، وإعطاء الشباب قروضا حسنة لبدء المشروعات الخاصة بهم، لبدء مشروعات متناهية الصغر لنحو 50 شابا من أبناء محافظة المنيا

وتأتي المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غر الشرعية ودعم القرى الأكثر احتياجًا والأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهدفها الأساسي حماية المواطن والشاب المصري من خطر الهجرة غير الشرعية، وأن الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة المصرية والحفاظ على حياته وكرامته هدف تعمل عليه الحكومة، ويرصد التقرير التالي مشروعات الشباب:

* توفير قروض حسنة لكل من يحصل على شهادة من وزارة الهجرة تفيد بأنه حصل على تدريب للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

* تم توزيع قروض حسنة اليوم بواقع 21 ألف جنيه.

* تم توفير مليون و300 ألف جنيه قروض حسنة بمحافظة المنيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية كمرحلة أولى.

* سلمت السفير نبيلة مكرم 19 شابا قرضا حسنا.

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