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حظك اليوم الخميس 1-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:28 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بثقافته الدائمة وحبه للقراءة والاطلاع على المستجدات ومتابعة كل ما يدور حوله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل المدخرات ينصحك اليوم بمراجعة خطواتك واتباع الخشونة في إدارتك لنفقاتك وأموالك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تعتني بأقوالك حفاظا على علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.

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