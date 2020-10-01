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حظك اليوم الخميس 1-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:25 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان لا يحب إيذاء الآخرين عن عمد، فهو متفتح ويعمل دائمًا ما بوسعه لمساعدة من يحتاجون إلى مساعدته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تخلّ اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

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