الأعلى للثقافة يعلن موعد وتفاصيل مسابقة المواهب الأدبية

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، فتح باب تلقى الأعمال الأدبية، بمسابقة المواهب الأدبية لعام 2020 دورة خيري شلبي، التى تنظمها الإدارة العامة للشئون الأدبية بالمجلس، وتشمل الجوائز مجالات "الرواية والمجموعة القصصية، وديوان شعر الفصحى، وشعر العامية، أدب الأطفال والدراسات الأدبية".

وذلك وفق الشروط الآتية:

ألا يزيد سن المتسابق عن 35 عامًا من واقع بطاقة الرقم القومى عند التقدم للمسابقة، ويرفق المتسابق سيرته الذاتية مع العمل المقدم متضمنة:

اسمه، تاريخ ميلاده، بياناته الشخصية، أعماله الأدبية المنشورة من قبل، محددة بمكان وزمان النشر، وكذلك الجوائز الأدبية التي حصل عليها في ورقة منفصلة.

ألا يكون العمل قدم لأيه جهة نشر عامة أو خاصة، أو سبق نشره بأى بأي وسيلة، وأن يوقع على إقرار بذلك.

يقدم العمل على ورق حجم A4، وبخط Simplified Arabic فونت 14، والهوامش 2.5 من كل ناحية.

يتقدم المتسابق بثلاث نسخ مطبوعة من العمل، وأسطوانة مدمجة بها العمل بصيغة وورد.

يشترط في الرواية أن تكون مستلهمة أو موظفة من للتراث الشعبي المصري، وأن تتناول الشرائح الاجتماعية المهمشة والمجتمعات ذات الطبيعة الأنثربولوجية الخاصة.

يشترط فى الدراسات الأدبية المقدمة، أن تتناول بالدرس النقدي أحد إبداعات الأديب الراحل خيري شلبي، في مجال إسهاماته الروائية والقصصية، وأن تكون الدراسة مبتكرة وموثقة بالمراجع العلمية، ومستوفية للاشتراطات البحثية المعمول بها.

وألا يكتب المتسابق اسمه أو أية بيانات شخصية بالصفحات الداخلية للعمل المقدم للمسابقة، ويقدم المتسابق صورة شخصية حديثة، وكذلك صورة من بطاقة الرقم القومي، على الوجهين، ولا يحق للمتسابق المكالبة باسترداد أعماله المقدمة للمسابقة سواء نشرت أم لم تنشر.

ويقدم المتسابق عمله للإدارة العامة للشئون الأدبية بالعنوان التالي "44 شارع المساحة، الدقى، الدور الرابع"، فى مواعيد العمل الرسمية.

ويبدأ التقدم للمسابقة اعتبارا من 1 أكتوبر 2020، وينتهي التقدم إليها فى 31 ديسبمبر 2020، وتعلن نتيجة المسابقة فى مارس 2021، في احتفالية بالمجلس الأعلى للثقافة.

قيمة جائزة المركز الأول 3000 جنيه، والثانى 2000 جنيه، والثالث 1000 جنيه فى كل مجالات المسابقة، وتنشر الأعمال الفائزة بالمركز الأول بسلسلة كتاب المواهب.