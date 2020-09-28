وزيرة الثقافة تجدد الثقة فى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارًا بتجديد الثقة فى الدكتور هشام عزمى فى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ الذي كان يتولى المنصب بداية من شهر أبريل عام 2019.

جدير بالذكر، أن الدكتور هشام عزمى حصل على درجة الدكتوراه - قسم المكتبات، جامعة القاهرة، كلية الآداب، 1993، مع مرتبة الشرف الأولى، تحت إشراف بالمشاركة مع جامعة وسكنسن- ميلووكى الولايات المتحدة. كما حصل على الماجستير – مكتبات ومعلومات – جامعة لافبرا للتكنولوجيا، قسم المكتبات ودراسات المعلومات - بريطانيا، 1985، وهو رئيس لدار الكتب والوثائق القومية منذ أبريل 2018م.

ليسانس الآداب، مكتبات، جامعة القاهرة، كلية الآداب، 1982.

كما يضاف إلى ذلك توليه عدة مناصب إدارية داخل مصر وخارجها، منها:

- عميد، كلية الاعلام والاتصال – الجامعة الأمريكية في الإمارات.

- أستاذ، المكتبات والمعلومات – جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، 2009. (معار حاليًا)- أستاذ، مكتبات ومعلومات – جامعة قطر، كلية الآداب والعلوم، قسم الإعلام وعلم المعلومات.

- أستاذ مساعد ، مكتبات ومعلومات – جامعة القاهرة، كلية الآداب ،قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، 2009.

- مدرس ،مكتبات ومعلومات –جامعة قطر ،كلية الإنسانيات ،قسم علم المعلومات والمكتبات، 1996- 2000.

- مدرس مكتبات ومعلومات – جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، 1993- 1996.

- مدرس مساعد مكتبات ومعلومات جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم المكتبات والوثائق، 1986- 1993.

- معيد مكتبات ومعلومات –قسم المكتبات والوثائق والمعلومات – كلية الآداب – جامعة القاهرة، 1982- 1985.