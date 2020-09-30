الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين بـ10.5 مليون يورو

قدم الاتحاد الأوروبي دعمًا قدره 10.5 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومعاشات تقاعد شهر آب لموظفيها المدنيين العاملين، بشكل أساسي في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية.

وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف - في بيان، نشرتة وكالة أنباء فلسطين وفا اليوم الأربعاء - أن هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية في ظل التحديات المالية غير المسبوقة التي تواجهها نتيجة للأزمة الاقتصادية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال بورغسدورف: "هذه مساهمة مهمة إضافية من الاتحاد الأوروبي لدفع جزء من الرواتب والمعاشات التقاعدية لهذا العام، وبذلك يصل مجموع مساهمتنا في النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية خلال عام 2020 إلى نحو 80 مليون يورو".

وأضاف أنه في إطار نهج فريق أوروبا، عمل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل وثيق وفعال على خلق أفق مالي ودعم السلطة الفلسطينية في ضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية، دون انقطاع خاصة في القطاعات الاجتماعية.