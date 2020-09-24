نقابة صحفيي فلسطين تشكر نظيرتها المصرية لرفضها التطبيع مع الصهاينة

أرسلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالقدس، برئاسة ناصر أبو بكر، خطابا إلى نظيرتها المصرية يتضمن الشكر والإشادة بموقف نقابة الصحفيين المصريين الرافض للتطبيع الإعلامي مع الاحتلال الصهيوني.

وتم توجيه الخطاب إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، ومما نص عليه الآتي:

أتقدم باسمي واسم أعضاء الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلطسينيين لكم ومن خلالكم لكافة الصحفيين المصريين بأحر تحياتنا، مثمنين مواقفكم القومية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك مواقفكم وقرارات نقابتكم وجميعاتها العمومية ومجالس النقابة الحالية والسابقة الشجاعة ضد التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني وتحريمه وتجريمه، والتي تعبير عن الانتماء القومي الثابت لعموم الشعب المصري السند الأول لفلسطين دوما.

ناصر أبو بكر يدعو لاجتماع اتحاد الصحفيين العرب لوقف التطبيع الإعلامي

ولفت الخطاب الى هرولة بعض الصحفيين العرب للتطبيع مع الكيان الصهيوني واستضافتهم في الإعلام الإسرائيلي، ما يعد مخالفا لقرارات اتحاد الصحفيين العرب في هذا الصدد.

وتابع الخطاب "نأمل قراركم النقابي لممثلي نقابتكم في الاتحاد الموافقة على دعوتنا لعقد اجتماع للأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب لمناقشة هذا التدهور المريب في الهرولة نحو التطبيع واتخاذ ما يلزم لإدانة ومواجهة هذه الظاهرة التي تمس كرامة كل عربي حر والمطالبة بوقف كل أشكال التطبيع".

واختتم مطالبا "ودعوة النقابات لاتخاذ قرارات عاجلة لمحاسبة المطبعين، كلنا ثقة بمواقفكم آملين استمرار التنسيق في مواقفنا المشتركة وعلى كل الصعد العربية والدولية بما يعكس الشراكة والعلاقات الأخوية المتينة والراسخة بين نقابتينا وشعبينا وبما يخدم أمتنا ويعزز ويمتن دور اتحاد الصحفيين العرب الذي نعتقد أن تطويره وتحسين أداءه تقع مسئوليته علينا أولا بالشراكة والحوار مع كافة النقابات والاتحادات والجمعيات الصحفية العربية".