تصرفات جنونية لمعازيم فرح بالدقهلية.. العريس قطع فستان عروسته: "اتسحروا"

في لمح البصر تحول فرح في الدقهلية إلى معركة.. العريس يضرب عروسه، ويجذبها بقوة حتى قطع فستانها، ويضرب الإخوة بعضهم البعض، الحضور جميعا يأتي بحركات وتصرفات لا منطقية، 8 من الفرح استمرت عليهم تلك التصرفات التي أشبه بالجنون، إحداهن تخلع طرحتها وتشد في شعرها، وأخرى تضرب أطفالها بعنف، وأخرى تجري لتجلس بالمقابر.

مشهد "عزبة عفيفي" التابعة لقرية الرحمانية مركز ميت غمر، لن ينساه أبدًا أهالي العزبة، في تلك الليلة، ورغم عدد بيوت العزبة إلا أن اللعنة حلت على الجميع في تلك الليلة، والتي لم تنته آثارها إلى الآن.

لجأوا إلى المشايخ في محاولة للعلاج، إلا أنها فشلت جميعًا، بسبب وجود قوة أكبر منهم -حسب ادعائهم- وجميع أصابع الاتهام تتجه إلى "سحر ح. ش" المعروفة في العزبة بـ"ظاظا" وأنها وضعت لهم تعويذة في العصير بالفرح وكل من شرب منه أصيب بالجنون في تلك الليلة، وهو الأمر الذي جعل عددًا من أهالي العزبة يتوجهون إلى منزل "ظاظا" ويحرقون سيارتين، وألقت الشرطة القبض على 11 شخصًا من الطرفين.

خال العريس: ظاظا سحرت لزوجتي وهبلتها

قال السيد عبدالجواد، خال العريس، إن "ظاظا" تزوجت من نسيبه منذ نحو 18 سنة، على أساس أن تكون الزوجة الثانية له، إلا أنه بعد فترة بسيطة طلق زوجته الأولى وأصبحت "ظاظا" المتحكمة في زوجها والذي لديه 6 أبناء، فتركهم وساءت معاملته للجميع، وباع أرضه وميراثه، وأصبح هناك خصومة معه، "عملت سحر لزوجتي وهبلتها وشيخ قال مرات أبوكم هي السبب".

وأضاف عبدالجواد لـ"الوطن": "حضرت ظاظا فرح ابن أختي (وهبه سامي) وكان يوم الجمعة الماضية، وأعطت لأختي 50 جنيهًا نقطة، وبعدها أغمى على أختي دون سبب، و فوجئنا أن البوفيه يوزع على المعازيم عصير تمر هندي، وهو ليس من عادة أهل العزبة، وشرب منه العريس والعروسة وزوجتي وبنات أختي، ونحو 8 شربوا منه، وفجأة غادرت ظاظا الفرح، لتبدأ نوبات من التشنجات بين المعازيم، وإغماءات وترجيع، وضرب في الآخرين دون وعي، وتحول الفرح إلى معركة حقيقية كل الأقارب يضربون في بعض".

وأشار: "بدأنا نستعين بالمشايخ ليعالجوا ما أصاب العزبة، هناك بعض التصرفات لا يمكن الإفصاح عنها، وحضر أول شيخ وعمل تحصينه لنا، وبدأت الأمور تهدأ إلا أنه بمجرد أن غادر العزبة عادة نوبة الجنون في العزبة، فأحضرنا شيخ آخر، وثالث، والذي بعد أن وعدهم بإيجاد حل بعمل تعويذة مضادة للسحر انتفض وغادر المكان، وقال أنا مش قادر عليهم، جالهم تعزيزات، لو فضلت معاكم سيتم إيذائي، وبعدها فوجئنا بصراخ في العزبة، والكهرباء قطعت، واحترقت سيارتين أمام بيت ظاظا وكان في منزلها وقتها دجال من محافظة الجيزة، وألقت الشرطة القبض على 11 هم ظاظا وزوجها ودجال من الجيزة، و8 ممن تسببت في إيذائهم ذهبوا لتحرير محاضر ضدها فوجهت لهم اتهامات بحرق السيارتين فجرى حبسهم".

وأكد أن العريس لم يشارك في تلك الأحداث فبعد أن انتهي الفرح بهذه الطريقة أخذ عروسته وأغلق عليه بابه وظل 4 أيام لا يرى أحدا ولا يقابل أحد من هول ما حدث له ولعروسته، وأنه بعد حريق السيارتين لم يشارك فيما حدث، وهو حاليًا في بيته ولكن شقيقه وأقاربه متهمون في القضية، وأمرت النيابة العامة بحبسهم".

أحد المعازيم: مشاهد لا يصدقها بشر

وأكد مصطفى فايز، أحد المعازيم، أن تلك الليلة بدأت جميلة، الدي جي يذيع الأغاني، والرقص والمشاريب من البوفية شاي وقهوة، ومياه باردة، والعريس والعروسة في قمة السعادة، وكنا في الشارع أمام بيت العريس، ولا يوجد أي شيء يعكر صفو تلك الليلة.

وذكر فايز: "أنا لا أتصور ما حدث بعد ذلك ودون مقدمات وجدنا من يرقصون معًا يضربون في بعض، ومن يجلسون بجوار بعض يشدون في شعور بعض، والعريس يضرب في العروسة، وفي مشاهد لو أحد حكاها لي لن أصدقها أبدًا".

بنت زوج المتهمة بالدجل: والدي تركنا وتزوجها منذ 18 سنة

نجوى السيد طه، الابنة الكبرى لزوج ظاظا، تحمل بداخلها الكثير من الإيذاء تعرضت له على مدار سنوات زواج والدها من تلك السيدة، وتحكي أن زوجة والدها نفذت سحرًا وأعمالًا حتى أنها حاليًا تكره أبناءها، وابتعدت عن زوجها، ولا تريد أن تدخل بيتها، وإحدى السيدات اللائي شربن من العصير في ليلة الفرح ظلت تشد في شعرها رغم أن كشف الشعر هنا غير معتاد بين أبناء العزبة.

"لقيت البوفيه بيوزع عصير على ناس معينة، وشربت منه بعد إصراره الرهيب على أن أشرب، ولقيت ناس في الفرح بتترمي أمامي"، هكذا تحكي نجوى السيد طه، ما حدث لها، وقالت: "فهمت إن فيه سحر في الفرح، فاتصلت على أخي، ونقلني لبيتي وشربت لبن بملح حتى يذهب السحر لكن كل من شرب من هذا العصير مازال يزال يعاني".

وقالت، ثارت الشكوك حول صاحب البوفيه، وقبل أن يغادر العزبة أمسكنا به، وفتشناه، ووجدنا في جيبه ورقتين من مصحف، وأكد أنه لا يعرف كيف وصلوا إلى جيبه، وبعدها حاولنا أن نبطل السحر إن كان بهم سحر، ولما وضعناه في مية بملح ذاب الورق وظلت به نقطة بيضاء لم تذوب، ولا نعرف السبب.

حبس 11 شخصًا 15 يومًا

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بتجمهر أهالي عزبة عفيفي، التابعة لقرية الرحمانية بدائرة المركز، وإشعال النيران في سيارتين تابعين لزوجين في العزبة يعملان في أعمال الدجل والشعوذة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء السيارتين فيما تولى ضباط المباحث تفريق المواطنين، وانتقل المقدم أحمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب حريق بسيارتين بعد تجمهر أهالي العزبة لغضبهم من صاحب البيت وزوجته واتهامهم بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس 11 شخصًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.