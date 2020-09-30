السيسي: يجب على المجتمع الدولي التنسيق والتحرك للحفاظ على الطبيعة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة في ظل ظرف استثنائي راهن متمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد، وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية مع تزايد الوعي بخطورة التحديات البازغة وتشابك آثارها.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بقمة التنوع البيولوجي ضمن أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبدأ الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي على رأس تلك القضايا البيئية وتداعيتها غير المسبوقة، وهو ما أثبت صواب رؤية المجتمع الدولي حين وضعها نصب عينيه، موضحا أنه ومن هذا المنطلق، فإن التدهور المضطرد في التنوع البيولوجي والوتيرة المتسارعة لفقدان الموارد الطبيعية على كوكب الأرض نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية.

وأكد أن ذلك يحتم علينا التحرك بشكل أكثر تنسيقا وفعالية في مواجهة تلك التطرات التي تهدد دولنا كافة، وتعمق من الفوارق بين الدول النامية والمتقدمة، وتحد من قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوبنا لا سيما في الدول النامية والأقل نموا، خاصة وإذا أضفنا إلى ذلك ظاهرة تغيير المناخ وما تمثله من خطر وثيق الصلة بفقدان التنوع البيولوجي.