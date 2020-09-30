السيسي: علينا العيش والتناغم مع الطبيعة وهو جوهر مقاصدنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم أمام اختبار حقيقي في علاقته مع الطبيعة، وذلك ما يفرض علينا العيش في تناغم، ما يمثل جوهر مقاصدنا المشترك عبر الربط بين التنوع البيولوجي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف السيسي خلال كلمته بقمة التنوع البيولوجي ضمن أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه تنفذا لهذه الرؤية، وحرصا على تجاوز القصور في الجهد الدولي عن الوفاء بمقاصد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وما تبعها من أهداف، توافقنا عليها على الصعيد الدولي لوقف التدهور الراهن في التنوع البيولوجي.

وأوضح أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر في شرم الشيخ عام 2018، شهد إطلاق مسار للتفاوض حول الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، يسعى إلى بلوغ أهداف طموحة مدعومة بوسائل التنفيذ وآلياته.

وأكد أن ذلك يحتم علينا التحرك بشكل أكثر تنسيقا وفعالية، في مواجهة تلك التطرات التي تهدد دولنا كافة، وتعمق من الفورق بين الدول النامية والمتقدمة.